David Navarro y el ejemplo del cadete zaragocista: "Tienen que ser nuestro espejo"

Sin que nadie le preguntara sobre ello, señal de que lo iba a contar sí o sí, David Navarro quiso trasladar todo un alegato del valor que suponen la cantera y la Ciudad Deportiva, centrando el foco en el Cadete A, que ha vivido una temporada muy dura, ya que perdieron a un compañero de ese equipo, Jorge Casado, que falleció de forma repentina a finales de octubre, el 27, y está completando un gran año, con el Trofeo Cesaraugusta el domingo pasado y en diciembre lograron el Trofeo Villa de Cabanillas en Navarra.

El cadete, después de lograr el Cesaraugusta el domingo pasado. / PABLO IBÁÑEZ

Valorar el escudo que llevan

"Subí a felicitar al cadete por el torneo y ese equipo tiene que ser nuestro espejo. Han vivido situaciones dantescas en esta temporada siendo menores de edad y la entereza que han mostrado para levantarse y para ganar el torneo en Cabanillas ante clubs de Primera y para ganar después el Cesaraugusta en la final ante el Valencia, que es uno de los que te han quitado futbolistas y te los han puesto enfrente. Más que han llorado y peor que lo han pasado, y están ahí, como hombres, pero hechos, derechos y curtidos. Esa personalidad... Ese tiene que ser nuestro espejo", señaló el técnico zaragocista, que añadió algún detalle más de ese encuentro con los cannteranos: "Les pedí que me dieran un consejo para el primer equipo y un chico me dijo que 'valoren jugar en el Zaragoza y el escudo que llevan, que ojalá podamos nosotros tener algún día 200 partidos' en el primer equipo zaragocista", explicó.

El cadete zaragocista tras conquistar el Villa de Cabanillas en diciembre. / REAL ZARAGOZA

Aún fue algo más allá en su exposición y narró que "también subí felicitar a los alevines y les pedí un consejo, uno me dijo que le comentara a Keidi que cuando la coja Rober en banda no vaya al espacio porque le lleva a un defensa y le tapa el uno contra uno. ¡La madre que lo echó...! ¡Un alevín...!", dijo con una sonrisa.

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"La fuente de alimentación la tenemos aquí, de zaragocismo, de una ilusión que creo que no hemos aprovechado hasta ahora. Tenemos que convivir con ellos, impregnarnos de lo que hay aquí. Ese sentimiento vamos a cogerlo, que a la entrega que tenemos nos contagien ese punto de ilusión"

Esas dos historias sirvieron para que Navarro reforzase su tesis de la importancia de ese espíritu que la cantera ejemplifica, porque "la fuente de alimentación la tenemos aqui, de zaragocismo, de una ilusión que creo que no hemos aprovechado hasta ahora. Tenemos que convivir con ellos. La situación es que nos alimenten, como pasó con Pini y la vida es para los valientes y el Zaragoza por encima, cuando su semana más feliz fue la semana más dura de su vida. Tenemos que impregnarnos de lo que hay aquí. Ese sentimiento vamos a cogerlo, que a la entrega que tenemos nos contagien ese punto de ilusión", sentenció.