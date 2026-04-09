La enfermería del Real Zaragoza: una pequeña tregua para Rober, Keidi Bare y El Yamiq

"A estas alturas ya de la temporada, el objetivo no es el entrenamiento sino el partido, que estén en su mejor momento en ese día". Con esa frase avisó David Navarro de la pequeña tregua que iba a dar en el entrenamiento posterior a Rober González, Keidi Bare y El Yamiq, si bien solo mencionó en ese plan al extremo "por la fatiga que acumula". Y es que los tres fueron titulares en los tres partidos de la semana pasada del Real Zaragoza, ante Racing, Leganés y Mirandés, y tuvieron este jueves esa pequeña tregua. La previsión es que este viernes entrenen con el resto de compañeros sin problemas y estén en el once de inicio ante el Córdoba el sábado.

Insua, que no ha empezado la semana con el grupo con molestias en el talón, sí se ha probado, a la espera de que las sensaciones sean positivas para entrar en la lista y Larios, que no se ejercitó el miércoles por reparto de cargas, lo ha hecho este jueves. "Insua arrastra un problema en el talón, a ver la sensación qué tiene. Estamos ya en abril y hay muchos partidos detrás", reseñó Navarro sobre el central gallego, que puede llegar al choque ante el Córdoba, aunque en todo caso parece más que factible que El Yamiq y Radovanovic se mantengan en el eje, como sucedió ante el Leganés y el Mirandés tras haber entrenado Insua esta semana a menor nivel.

"Francho no llegará a Córdoba, pero la línea es optimista por cómo está respondiendo. Su intención además es esa y es de los que, si dice que va a pasar una pared, le dará cabezazos hasta que pase. Con Guti la sensación es buena, aunque toco madera"

Para el choque son bajas Francho, Guti, Valery, Tachi y Paul. El capitán cumplirá su tercer partido (al no jugar ante Leganés y Mirandés) de parón tras verse obligado por el menisco externo de la rodilla derecha y después del choque en Córdoba se evaluarán las posibilidades que tiene de volver, aunque Navarro es optimista con Francho: "No llegará a Córdoba, pero la línea es optimista por cómo está respondiendo. Su intención además es esa y es de los que, si dice que va a pasar una pared, le dará cabezazos hasta que pase", añadió el entrenador, por lo que el centrocampista podría llegar al duelo ante el Ceuta.

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Guti, tras romperse de forma parcial el ligamento lateral interno de su rodilla el pasado 31 de enero en Albacete, empezó el miércoles a trabajar de forma parcial con el grupo y la próxima semana añadirá más volumen con el resto para que el horizonte de su vuelta esté ante el Huesca el 26 de abril en El Alcoraz o frente al Granada una semana más tarde. "Guti está empezando a entrenar con el grupo de modo parcial y la sensación es buena, aunque toco madera", explicó el míster zaragocista, que tendrá cinco bajas seguras para Córdoba y la duda con Insua, aunque apunta a estar. Del Aragón han estado este jueves Lucas Terrer y Vadillo, además del meta Obón.