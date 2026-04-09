José Luis Loreto, exjugador de Real Zaragoza y Córdoba: "El sábado voy con el Zaragoza, lo necesita más"

¿Cómo le va la vida?

Bueno, pues ahora descansando, que me lo pedía el cuerpo. Llevaba seis o siete años seguidos entrenando y necesitaba parar, si bien eso no quita que si hubiera salido algo interesante lo hubiera cogido. Pero, de momento, a esperar.

Y siguiendo de cerca al Zaragoza, supongo.

Sí, veo todos los partidos y la verdad es que David (Navarro) ha conseguido por lo menos darle identidad y el equipo está compitiendo bien. Ahora hay que ver si los números le pueden dar porque quedan ocho partidos y con los 34 puntos que tiene, yo calculo que tiene que ganar cinco partidos como mínimo, empatar alguno y esperar que la cuota del descenso sea baja.

"Calculo que el Zaragoza tiene que ganar cinco partidos como mínimo, empatar alguno y esperar que la cuota del descenso sea baja"

Pedazo de sofocón el del otro día ante el Mirandés...

Bueno, es lo que tiene cuando vas con la soga al cuello. Pero en ningún momento se vio un equipo muerto. Los últimos 20 minutos fueron un acoso constante al Mirandés y, aunque no logró remontar, la sensación que dio es buena. El problema es que no hay margen de error.

¿Llegó a perder la esperanza?

La sensación que daba el equipo antes de que lo cogiera David era de impotencia, pero las sensaciones que da ahora no son las que ha dado durante la temporada, sino buenas, y compite sacando el máximo rendimiento de los jugadores. El domingo se jugó bien y se tuvo intensidad, pero faltó acierto.

¿Qué ha cambiado Navarro más allá de la mentalidad?

Bueno, el aspecto anímico es fundamental en el fútbol, pero yo creo que ha organizado el equipo, ha aplicado coherencia, ha sabido sacar rendimiento de todos los jugadores y se compite por encima de lo que venía haciéndolo antes de que lo cogiera él. Y eso es mérito de los que están ahora, aunque es verdad que el tiempo que tienen es mínimo. Pero tenemos que confiar.

¿Qué le pareció la apuesta por un cuerpo técnico de la tierra?

Están identificados con la ciudad, conocen esto y a los jugadores. David y Néstor tienen experiencia y muchas veces que se ha apostado por gente de fuera he pensado que tenemos entrenadores en la casa y de la tierra que son capaces de hacerlo, pero no se ponen por lo que pueda decir la afición. David tiene unos números muy buenos en los equipos que ha estado y llevó al Tarazona a lo máximo. Se ha merecido la oportunidad que le han dado y él ha sido el entrenador que más ha cambiado al equipo y que mayor mejoría ha provocado.

"David Navarro se ha merecido la oportunidad que le han dado y él ha sido el entrenador que más ha cambiado al equipo y que mayor mejoría ha provocado"

Usted fue segundo de Víctor Fernández hasta aquella campaña en la que la pandemia frustró un ascenso que parecía cantado. Nada ha ido bien desde entonces.

Bueno, el Zaragoza es un equipo grande que tiene mucha presión. Lleva mucho tiempo en Segunda y hay muchas ganas de subir por parte de una afición que no le abandona y que es siempre fiel. Pero no es fácil, ahora mismo estamos en una situación más complicada de lo que hemos estado todas estas temporadas y con la soga al cuello, pero vamos a confiar en que siga en esta línea y sea capaz de sacar los cinco partidos que más o menos necesite más algún empate.

¿Le da muchas vueltas a aquello?

Bueno, es cierto que lo piensas muchas veces porque lo tuvimos muy cerca, pero es obvio que nosotros fuimos perjudicados en los playoff por la situación de Luis Suárez y Puado tampoco pudo jugar. Aun así, yo creo que fuimos superiores al Elche en los dos partidos, pero no fuimos capaces de hacer goles para pasar la eliminatoria.

Víctor volvió, con David Navarro como segundo. ¿Usted pudo hacerlo?

No, pues estaba entrenando al Cuarte y no había ninguna opción. El momento fue aquel, yo estoy muy agradecido a Víctor de lo que vivimos, con dos años espectaculares, el primero salvando al equipo a falta de seis partidos y luego el segundo metiéndonos en los playoff, pero nos perjudicó mucho no tener el apoyo de nuestra afición a partir de la pandemia, porque yo creo que si no hubiera habido virus, el equipo no habría desaprovechado esa oportunidad.

¿Corazón dividido el sábado?

Sí, porque he estado en los dos equipos. En el Zaragoza tuve la oportunidad, aunque no fui un jugador importante, de vivir el año de la Recopa, que para mí es uno de los momentos más felices de mi carrera. Y en el Córdoba he sido muy querido por la gente. Pero, aunque a los dos les tengo mucho cariño, en esta situación creo que me tiro más por el Zaragoza, porque el Córdoba ya tiene casi los deberes hechos y el Zaragoza necesita de esa victoria para seguir creyendo y está obligado por lo menos a no perder, porque si no sería muy complicado. Hay que apoyarlo al 200 %.

¿Alguna clave?

Si el Zaragoza es capaz de ponerse por delante, cogerá confianza y el equipo irá solo. En caso contrario, los fantasmas pueden aparecer en las cabezas de los jugadores. El fútbol es muy mental, muy de momentos y y este partido va a ser así, esperar los momentos y aprovecharlos. El Córdoba tiene un buen equipo, hecho sin grandes nombres pero con jugadores arriba que son rápidos, como Adri Fuentes, que estaba antes en el Tarazona y al que tuve en el Murcia. Es un equipo que juega bien al fútbol, pero es verdad que ha bajado un poco la seguridad y ha perdido un poco la identidad. En todo caso, con 45 puntos tiene los deberes casi hechos. El Zaragoza, por su parte, está fuerte ahora y confía en lo que hace. Cometió algún error defensivo ante el Mirandés, pero no mereció perder.

¿Qué dice ese grupo de WahtsApp de la Recopa?

No somos tontos y sabemos la dificultad que tiene, pero todos estamos con esperanza y la sensación de que hay que pelearlo hasta el final. Pero, de momento, hay que sacar el partido de Córdoba como sea.