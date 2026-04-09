Así lucirá el Real Zaragoza el sábado en el Nuevo Arcángel

El Real Zaragoza ya presentó el pasado 19 de marzo, como el resto de los equipos de Primera y Segunda, salvo el Real Madrid, el Barcelona, el Rayo y el Getafe, que no se han sumado a la iniciativa, la camiseta que lucirá este sábado ante el Córdoba en la jornada retro y este jueves ha desvelado el diseño completo, añadiendo los elementos de los sponsors, MGS Seguros, Ambar y Caravan Fragancias, este como patrocinador principal y que va en la parte central de la camiseta. Martín Aguirregabiria ha sido el modelo en esta ocasión, como en su día fue Francho y de esta camiseta ya se han venido más de 2.100 unidades, aunque aún se espera un tirón más estos días.

La camiseta del Córdoba en el partido de este sábado. / CÓRDOBA CF

Se acerca un fin de semana histórico para el fútbol español, una fecha marcada en rojo en el calendario y que supondrá la primera jornada retro en la historia de LaLiga. El Zaragoza jugará con una camiseta de la temporada 86-87, concretamente la que lució ante el Ajax en la vuelta de las semifinales de la Recopa de ese curso, el 22 de abril de 1987, completamente azul y que recupera el logo ‘Originals’ de Adidas, proveedor técnico del club.

La indumentaria de juego, al contrario que la que se comercializa en tiendas oficiales y que es completamente limpia, lucirá los diseños de los patrocinadores actuales. No obstante, algunos de estos sponsors, Ambar, MGS Seguros y Caravan Fragancias, tendrán también un diseño y una estética especial y harán un guiño a los años 80.

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La camiseta del Córdoba, rival zaragocista, rinde un sentido tributo al ascenso a Segunda logrado frente al Huesca el 24 de junio de 2007, una fecha que supuso el regreso al fútbol profesional tras años de sufrimiento en el pozo de la Segunda División B. El balón con el que se jueguen los partidos de esta jornada también será especial para la ocasión y con la estética de los 80.