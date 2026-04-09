El Real Zaragoza luce números de 'playoff' desde la llegada de David Navarro

El Real Zaragoza es otro desde el relevo en el banquillo. La transformación es notoria desde que David Navarro y Néstor Pérez tomaron las riendas para mantener con vida a un conjunto aragonés que deambulaba con aspecto cadavérico por la categoría. Por eso, el frenazo en seco provocado por la inesperada derrota ante el Mirandés ha escocido de lo lindo dentro y fuera de un vestuario que, pese al mayúsculo sofocón, se mantiene erguido y convencido de que hay tiempo y esperanza.

De hecho, hasta recibir el último sopapo, el Zaragoza lucía números de ascenso directo desde el relevo en el banquillo. Con tres victorias (Cádiz, Almería y Racing), un empate (Leganés) y una derrota (Deportivo), el conjunto blanquillo había conquistado 10 de los 15 puntos en disputa, es decir, un 66% que, extrapolado a una temporada completa, arrojaría un balance de 84 puntos, una cosecha que tradicionalmente ha conducido directamente a Primera División.

La derrota contra el Mirandés ha rebajado esa estimación, pero mantiene al Zaragoza entre la zona noble. Ahora, esos 10 puntos sobre 18 suponen la conquista del 55% de los puntos en juego que supondrían casi 70 a lo largo de las 42 jornadas de una campaña completa. Semejante botín siempre ha colocado a sus dueños entre los seis primeros y, por tanto, con derecho propio para optar al ascenso a través de la promoción. Incluso, en la temporada de la pandemia (19-20), el Cádiz subió directamente con esos 69 puntos desde la segunda plaza.

Hasta la derrota ante el Mirandés, el registro desde el relevo en el banquillo era de ascenso directo

Con esa misma cantidad de unidades acabó sexto el Almería el curso pasado, pero nunca hicieron falta tantos para alcanzar esa posición a lo largo de las doce campañas completas que lleva el Zaragoza en Segunda. Menos (64) necesitó el Oviedo para meterse en playoff en la 23-24 y algo más Albacete (67), Girona (68) y Rayo (67) en las tres temporadas anteriores.

En la 19-20, marcada por la irrupción de la pandemia, solo 61 necesitó el Elche para acabar sexto y luchar por un ascenso que acabó logrando tras eliminar en primera ronda de la promoción a un Zaragoza desconocido tras el parón de tres meses por el virus. El Dépor tuvo que sumar 68 en la 18-19 para lograr esa misma clasificación y en 65 se quedó el Numancia, dos más de los que había firmado un año antes el Huesca y uno más que Osasuna en la 15-16. El Zaragoza de Popovic recaudó 61 para ser sexto en la 14-15, dos menos de los que había necesitado el curso anterior Las Palmas.

El caso es que los números del Zaragoza desde que Navarro ocupa el banquillo nada tienen que ver con los de sus predecesores. Ese 55% de los puntos en disputa son más del doble que el pírrico 22% que firmó Gabi tras sumar solo 6 de los 27 puntos disputados en las nueve primeras jornadas. Solo un poco mejor (33%) lo hizo Sellés, que fue despedido tras retener solo 18 de las 54 unidades puestas en juego en los 18 encuentros dirigidos por el valenciano, que, como Gabi, también registró números de descenso en su estancia en el Zaragoza.