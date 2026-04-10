Ander Herrera, sobre el Real Zaragoza: "Me alegro de este proceso de aragonesización"

Ander Herrera ha dejado atrás sus molestias físicas y vuelve a disfrutar del fútbol en Argentina. El centrocampista de Boca Juniors, que firmó por el club argentino hace un año, atraviesa un buen momento deportivo tras la reanudación de la competición argentina el pasado mes de enero. Sin ir más lejos, Herrera jugó en el primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores contra Universidad Católica, equipo de Chile.

Aunque se encuentre al otro lado del Atlántico, Ander Herrera no es ajeno a la situación que atraviesa el Real Zaragoza. El centrocampista ha vuelto a hablar sobre el momento que atraviesa el club del que es aficionado y socio. Lo ha hecho en los micrófonos de 'El Boro', un nuevo canal de YouTube liderado por el periodista Pablo Espinosa, conocido por haber formado parte de 'La Media Inglesa'.

"Mi sentimiento es el mismo que siempre. El Real Zaragoza es el equipo de mi vida y que me dio la oportunidad de ser lo que soy. Soy aficionado y socio y lo voy a ser durante toda mi vida. Ahora mismo la prioridad es que el club intenta salvarse de caer en el fútbol semiprofesional, que sería algo durísimo", comenta el canterano sobra la situación que atraviesa el equipo.

Ander Herrera, en un partido con Boca Juniors. / EFE / Campaya

"Llegará el momento en el que hable de esto, pero creo que ahora mismo no merezco ocupar ningún tipo de portada. Lo que se diga aquí va a salir en los medios. Prefiero mantenerme al margen, ya lo contesté hace poco en otro pódcast. Quiero ayudar o apoyar desde el lugar que me toca", desvela Herrera.

Un proceso de aragonesización

Desde el despido de Rubén Sellés y Txema Indias, el Real Zaragoza está viviendo un proceso de "aragonesización" con la entrada de nuevos cargos a la dirección deportiva del club. Lalo Arantegui ha formado un equipo técnico muy profesional y que sienten lo que es el club. El que ya fuera máximo responsable del área deportiva se ha rodeado del zaragozano Fran Gracia y de Quique García. Además, Néstor Pérez, segundo entrenador de David Navarro desde su entrada al club, podría completar esta parcela.

Ander Herrera ha manifestado en otras entrevistas el poco arraigo que había en el club, una opinión que ha cambiado tras esta nueva reestructuración. "Ahora en la dirección deportiva entraron dos personas a las que quiero mucho, tanto Lalo como Fran, que es amigo íntimo mío. Creo que el Zaragoza se está aragonesizando. Mi sueño es que entre gente que sea zaragocista y sienta lo que es la ciudad y el club", comenta Herrera sobre este cambio.

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"Ahora mismo solo pienso en que le vaya bien al club. Cuando el Real Zaragoza se salve, ojalá no caiga a Primera Federación, y se me pregunte yo hablaré. No quiero tener ningún tipo de repercusión, solo quiero sumar y no hacer leña del árbol que se está tambaleando", zanja Herrera en la entrevista.