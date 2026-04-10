El 'buque insignia' de la agencia de Lalo Arantegui compartirá representantes con Ander Herrera
Francés, cuyo traspaso al Girona desde el Zaragoza lo llevó LA Players, que ahora ha tenido que dejar el director deportivo zaragocista, une su destinos a la agencia de Arturo Canales, AC Talent
El regreso de Lalo Arantegui al Real Zaragoza a principios de marzo en una negociación que se cerró en muy pocos días supuso que el actual director dpeortivo zaragocista tubviera que dejar la agencia de representación LA Players, que él había fundado y que los futbolistas que llevaba tuvieran que encontrar acomodo con otros representanes. Entre ellos estaban Marcos Luna (Almería), Ángel Pérez (Alavés) o Saidu, que compartía con otro agente, además de numerosas jóvenes promesas, pero el buque insignia de LA Players era, sin duda, Alejandro Francés, traspasado al Girona en el verano de 2024 desde el club aragonés.
Francés ya ha elegido destino y compartirá en AC Talent, agencia fundada por Arturo Canales y que tiene una de sus sedes en Zaragoza, representantes con Ander Herrera, Kepa Arrizabalaga, Robin Le Normand, Lucas Vázquez, Parejo o el también exzaragocista Giuliano Simeone. Su llegada a esa agencia ya está rubricada ("Un placer poder empezar este camino juntos", escribió Alejandro en el anuncio oficial de la empresa) y Francés, cuyo traspaso al Girona se cerró con Lalo Arantegui como su agente y que llevó la negociación parte del jugador, emprende ahora un nuevo rumbo en su carrera profesional.
El central canterano firmó por el club gerundense a finales de julio de 2024 hasta 2029 con un pacto entre clubs que supuso para el Zaragoza 3,5 millones de fijo y la posibilidad de llegar hasta 4 con las variables, mientras que la SAD blanquilla se reserva la plusvalía del 10% en un traspaso en estas cinco campañas firmadas como jugador del Girona. Francés, de 23 años, entró en la Ciudad Deportiva en el Alevin B en 2012, debutó con el primer equipo en edad juvenil y en diciembre de 2019, en Socuéllamos en Copa y con Víctor de entrenador y en el verano siguiente se le hizo ya ficha profesional, con Lalo Arantegui como director deportivo, para ser indiscutible desde ese momento.
Tras cuatro temporadas (2020-2024) se marchó con 127 partidos oficiales, 123 de Liga, con 4 dianas, siendo internacional en las categorías inferiores, con 16 partidos y como capitán y fijo de la sub-21. En el Girona en estas dos campañas, la pasada y la actual,ha disputado 44 encuentros, 26 de ellos de titular, alternando las posiciones de lateral derecho y central y llegando a jugar la Champions.
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