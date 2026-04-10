El extraño caso de Joan Femenías en Portugal: el portero con más paradas y pocos goles encajados que lucha por evitar el descenso

Si un portero está luchando por competir por ser el menos goleado de una competición suele significar que su equipo está en la parte alta de la clasificación luchando por objetivos ambiciosos como un ascenso de categoría o la clasificación para Europa. Sin embargo, el fútbol es muchas veces caprichoso y deja situaciones completamente anómalas como la que está viviendo un viejo conocido del Real Zaragoza.

Joan Femenías abandonó el pasado verano la disciplina aragonesa con la carta de libertad después de una temporada para olvidar. Sus malas actuaciones bajo palos quedaron en la memoria del aficionado zaragocista y acabó perdiendo su puesto en el once titular por un Poussin, que mostró mucha más regularidad y se convirtió en uno de los estandartes en la salvación.

El fútbol le dio rápidamente una nueva oportunidad en el Penafiel, un histórico club de Portugal que se ha españolizado en los últimos años al pertenecer al mismo grupo empresarial que el Deportivo de la Coruña. Joan Femenías ha sido un fijo bajo palos durante toda la campaña para los dos entrenadores que ha tenido el equipo esta campaña: Pedro Russiano y el español José Manuel Aira.

Joan Femenías, durante el calentamiento del Real Zaragoza en Eibar. / CARLOS GIL-ROIG

Los números del guardameta balear son realmente buenos aunque el Penafiel lleva toda la temporada luchando por no entrar en los puestos de descenso a Liga 3. Antes del inicio de la jornada 29, el conjunto penafeliense, que se medirá al Académico Viseu, candidato al ascenso, lleva 32 puntos, solamente dos más que el Portimonense, que marca la zona roja con 30 unidades en el casillero.

A pesar de estar con el agua al cuello durante todo el año, Joan Femenías es el segundo portero menos goleado de la segunda categoría del fútbol luso con 27 tantos encajados. Solamente el Marítimo, líder aventajado de Segunda, y su portero Samuel Silva ha encajado menos goles que el Penafiel. Además, el exportero del Real Zaragoza es el portero de la Liga con más paradas por partido (3,7), segundo con más porterías a cero (11) y con menos de un gol encajados por partido (0.9). Femenías lidera también el ranking de más paradas con 107 en toda la temporada y ha parado dos penaltis.

Joan Femenías en un entrenamiento con el Penafiel / PENAFIEL

Duro calendario para acabar la temporada

El principal problema del equipo del área metropolitana de Oporto están siendo sus números en el área contraria. Sus números ofensivos son preocupantes con tan solo 24 goles anotados, uno más que el Farense, que tiene el triste honor de ser el equipo menos goleador de la competición.

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Joan Femenías en un once con el Penafiel antes de un partido / PENAFIEL

El papel de Femenías se antoja fundamental en las seis próximas jornadas en las que el Penafiel se jugará competir un año más en Segunda Liga. El calendario que le queda no es fácil ya que tiene que enfrentarse a varios equipos de la parte alta de la clasificación como el Académico Viseu, Leiria, FC Porto B, Torreense, Marítimo y el derbi frente al Paços de Ferreira.