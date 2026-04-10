A la final de Córdoba sin Rober González y Keidi Bare

El Real Zaragoza tendrá dos bajas más para el partido en Córdoba, ya que Rober González y Keidi Bare arrastran molestias en los isquiotibiales, una sobrecarga en ambos casos, que aconsejan su no presencia en el Nuevo Arcángel (21.00 horas) para evitar una posible lesión en la zona. En principio, se espera que ambos estén disponibles para el choque ante el Ceuta de la próxima semana, el sábado 18 en el Ibercaja Estadio, aunque será la evolución de la molestia la que marque eso. De momento, lo que es seguro es que en la final en tierras cordobesas no jugarán.

Rober era junto a Andrada y Dani Gómez los únicos que habían sido titulares con David Navarro en las seis jornadas con el entrenador zaragozano, mientras que Keidi Bare ha formado siempre en el once, hasta en cuatro ocasiones, cuando ha estado en disposición de este míster y a plenitud física, por lo que se trata de dos bajas clave y obligan al menos a dos cambios de cara al choque ante el Córdoba. Rober, además, estaba siendo el factor más desequilibrante y de más talento en ataque, pero habrá que ganar en Córdoba sin su aportación y sin el carácter y la jerarquía de Keidi.

El Yamiq, en el entrenamiento de este viernes. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Siete bajas en total

En el Nuevo Arcángel habrá hasta siete bajas, ya que tampoco estarán Francho, al que si todo va bien se le espera ante el Ceuta después de tener que parar antes del Leganés por su prolema en el menisco externo, Guti, que ya ha empezado a trabajar de forma parcial con el equipo tras su lesión en la rodilla derecha, Tachi, Valery y Paul, por lo que sobre todo la medular el conjunto zaragocista tiene muy pocos efectivos, aunque viajará Lucas Terrer con el primer equipo. Vadillo también apunta a estar en la lista definitiva que dé antes de viajar este viernes por la tarde Navarro.

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El Yamiq, que ayer no se ejercitó por precaución, sí estará ante el Córdoba, ya que ha entrendo con normalidad y también Pablo Insua podrá ponerse a disposición del entrenador después de entrenar con el grupo el jueves y el viernes y superar su molestias en el talón. El marroquí será titular fijo y lo más probable es que su pareja siga siendo Radovanovic y no Insua.