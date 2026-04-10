Iván Ania: "Al Real Zaragoza lo veo muy vivo, está en su mejor momento de la temporada"

Iván Ania respiró tras la victoria del Córdoba en Cádiz porque, a pesar de la tranquilidad clasificatoria y de rozar la zona de promoción en muchos momentos del curso, la dinámica de ocho partidos sin ganar, con solo un empate y un punto de 24, amenazó su puesto. Ahora, el entrenador del equipo cordobesista, que no ve la salvación de su equipo aún cerrada pese a los 45 puntos que tienen en la tabla a falta de ocho jornadas, espera dar continuidad a ese triunfo en tierras gaditanas volviendo a vencer, esta vez en casa, a un Real Zaragoza al que elogió.

«Es muy importante volver a ganar en casa. Nos vamos a enfrentar a un equipo que, a pesar de la clasificación, va en línea ascendente. Va por su tercer entrenador, pero lo veo muy vivo. Nos va a exigir. Vienen a intentar ganar, salir del descenso. Van a salir con una intención, intensidad y ganas de ganar que, como mínimo, tenemos que igualar», indicó el entrenador asturiano, que no cesó en su elogio a los zaragocistas.

«Tienen claro lo que quieren hacer, la duda que tengo es si van a jugar con dos puntas o un mediapunta… Tienen varias maneras de presionar, incluso dentro de un mismo partido. Les hemos visto una manera con el Leganés, otra con el Mirandés... Tienen alternativas, es un equipo que para mí, tiene una muy buena plantilla. Por las circunstancias, han hecho que quizá no haya dado hasta ahora el nivel esperado, salvo en ciertos partidos, de ahí que estén clasificatoriamente en esa situación. Ves su once inicial y banquillo y ves jugadores de mucho nivel. Están en su mejor momento de la temporada, creen que pueden conseguir el objetivo de salir del descenso, eso les hace aún más peligrosos», avisó.

«No temía por mi puesto. Me lo preguntaron antes del Cádiz, dije que no era una final. Desde la comisión deportiva siempre se me transmitió respaldo. No sentía que estuviera ante mi posible último partido si no se ganaba. Siempre trabajo desde la tranquilidad que me da el creer en lo que hago. Creemos en la idea que tenemos desde el principio, con eso vamos a muerte», manifestó sobre su situación hasta la victoria contra el Cádiz, aunque lo cierto es que la racha tan negativa llevó muchas dudas al conjunto cordobesista: «El ambiente es más distendido, la gente está más alegre. El partido de la jornada pasada era importantísimo para romper esa dinámica y para sumar de tres en tres, que era lo que queríamos. Que haya servido para que el equipo vaya creciendo, ganando en confianza".

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Con hasta ocho bajas

El preparador deberá hacer frente a una gran cantidad de ausencias, hasta ocho, en la plantilla, situación provocada por los sancionados Jacobo y Guardiola junto a los lesionados Carlos Marín, Trilli, Xavi Sintes, Fomeyen, Juan María y Adilson, confirmando sobre este último que es el único efectivo con el que ya "no podemos contar con él de cara a toda la temporada" de manera asegurada.