Marc Gual, exjugador del Real Zaragoza: "Tener muchas cosas en contra allí me hizo crecer, ser mejor persona y jugador"

Juega el Real Zaragoza en Córdoba y la última vez que ganó allí fue en la jornada 36 de la 18-19, en una situación un poco mejor a la actual, pero también peleando por salvarse, y los tres goles fueron de Marc Gual. No fue un mal día para usted...

Con tres goles nadie puede decir que un partido no sea bueno, siempre lo es, y además logramos esa victoria tan importante. Lo recuerdo bastante porque venía de varios encuentros sin jugar, en ese volví a entrar y ese hat trick fue un poco más especial y algo más reivindicativo para mí. Recuerdo que los tres goles fueron en la segunda parte, uno tras regatear al portero, otro a pase de Pep Biel y otro de disparo cruzado. Fueron los tres diferentes y eso te hace ver que no solo eres un delantero de una sola cualidad.

Aquella victoria fue un paso ya vital para salvarse, al ganar el Zaragoza se puso con siete de ventaja con el descenso. Si repite ese triunfo este sábado, aún tendrá que seguir remando...

En este sentido es algo diferente, aunque se está peleando por lo mismo. Nos dio mucha tranquilidad aquella victoria. Ahora la situación es de mayor urgencia si cabe, es necesario ganar para engancharse ahí, para estar lo más cerca posible de salir y ver que en el siguiente encuentro ya puedas dejar esa zona. Eso les va a dar mucho si logran ganar este sábado.

"Nadie esperaba ese año, desde luego, no se dio nada, y en lo personal supuso para mí un aprendizaje de cómo es el fútbol y cómo son las cosas y la gente. Eso fue lo que más me llevé"

¿Qué recuerdos le quedan de aquella cesión en el Zaragoza? Vino a préstamo desde el Sevilla por un año con opción a otro que no se ejecutó y la temporada no salió a todos los niveles como se esperaba.

Es que fue muy complicada también por de lo que venía el Zaragoza, que jugó el playoff y rozó el ascenso en la anterior. Nadie esperaba ese año, desde luego, no se dio nada, y en lo personal supuso para mí un aprendizaje de cómo es el fútbol y cómo son las cosas y la gente. Eso fue lo que más me llevé, en el tema futbolístico me pude llevar mucho menos, hice seis goles, pero sobre todo fue ese golpe de madurez lo que más me sirvió, esa experiencia me ha dado mucho para los años posteriores de saber cómo es todo.

Marc Gual celebra un gol con el Legia Varsovia. / LEGIA

Una bofetada de realidad..

Sí, sobre todo fue algo que me hizo más fuerte, que la gente vaya un poco en contra de ti, que no estén contentos con tu trabajo, con lo que estás dando, que todo lo veas en contra... La única opción es hacerte fuerte, aprender de ello, saber cómo contrarrestarlo y vivir con ello. Todo eso me sirvió mucho y si ahora viviera lo mismo creo que sabría llevarlo mucho mejor y sobreponerme y no sucedería lo mismo. El Zaragoza para mí no fue lo mejor deportivamente pero sí lo mejor personalmente, porque de ese mal año aprendí todo y soy una persona diferente desde ese paso, gracias a esa campaña.

"Es que una persona no tiene la culpa de lo que otros esperen de ella, cada uno hace lo que puede y como puede. Yo di lo que tenía, lo que podía hacer, evidentemente no fue lo mejor y seguro que pude ofrecer más, pero no se dio. Eso lo tiene que entender la gente"

Se generaron muchas expectativas con su fichaje, que tardó mucho en cerrarse, ¿cree que eso le perjudicó? ¿Se sintió en el centro de la grada de un mal año global?

Es que una persona no tiene la culpa de lo que otros esperen de ella, cada uno hace lo que puede y como puede. Yo di lo que tenía, lo que podía hacer, evidentemente no fue lo mejor y seguro que pude ofrecer más, pero no se dio. Eso lo tiene que entender la gente, los futbolistas no fallan porque quieren, sino porque en ese momento confluyen muchas circunstancias. En el fútbol se da mucho lo de cargar con los jugadores y decir que no lo hacen bien y no dan lo máximo. Y eso no es verdad, todo el mundo lo intenta, pero los rivales juegan, los momentos influyen, tienes un mal día... Esas cosas se tienen que entender desde la grada y lo mejor que se puede hacer es ayudar al futbolista aunque lo esté haciendo mal.

Marc Gual, en un partido de la 18-19 con el Zaragoza. / JAVIER BELVER

Fue una apuesta muy personal de Lalo Arantegui en aquel verano de 2018 y ahora ha regresado al club. ¿Qué le parece?

Me alegro mucho de esa vuelta, me sorprendió mucho el cambio que supuso su salida y lo que me cuadra es que haya regresado al lugar en el que tiene que estar, espero que le vaya bien, que con su trabajo y su capacidad seguro que será así. En el Zaragoza es donde tiene que estar, donde se siente contento y feliz y espero que no se repita la historia de la otra etapa.

"La he visto lejana la salida del descenso y sobre todo era la dinámica de resultados y de juego que llevaba el equipo. No creo que solo fuera yo, sino que todo el mundo o al menos mucha gente pensaba que este año el Zaragoza tenía muchas opciones de bajar. Ahora la cosa está cambiando y, si se sigue en la misma dinámica a todos los niveles, se acabará salvando"

En la temporada que usted estuvo ya se rondó el descenso, después ha habido otras, pero en la que más cerca lo está viviendo es en la actual. ¿Cómo lo ha visto usted desde la distancia?

La he visto lejana la salida del descenso y sobre todo era la dinámica de resultados y de juego que llevaba el equipo. No creo que solo fuera yo, sino que todo el mundo o al menos mucha gente pensaba que este año el Zaragoza tenía muchas opciones de bajar, pero la Segunda es muy larga y ahora, en los últimos partidos, la cosa está cambiando y, si se sigue en la misma dinámica a todos los niveles, se acabará salvando. Creo que la experiencia que tiene el club en Segunda le va a ayudar y le va a acabar salvando.

Empezó en la cantera del Badalona, después en la del Espanyol, salió al Sevilla, pasó por aquí, Castilla, Alcorcón, Dnipro, dos equipos en Polonia, el Jagiellonia y el Legia, ahora el Rio Ave. ¿Qué significa el Zaragoza en su carrera?

Estar en un club de esa historia y de esa tradición siempre es bueno para uno y es un orgullo. A nivel individual, el Zaragoza me hizo mejor persona y jugador, lo que viví en ese club, tener muchas cosas en contra allí, me hizo crecer. Cuando pienso en ese equipo lo que me viene a la cabeza es esa ayuda que me dieron sin querer dármela, por así decirlo. A través de lo que he pasado me lo puse en la mochila y eso me ha aportado en el viaje. En ese sentido, estoy muy contento de ese año allí.

Firmó un contrato largo en el Rio Ave, ya que le quedan dos años más, pero no está jugando mucho, antes estuvo en Polonia y en Ucrania. ¿Llega ya el momento de regresar a España?

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En Polonia estuve muy bien, hice muchos goles (fue Pichichi de la Ekstraklasa con el Jagiellonia), gané títulos (Copa y dos Supercopas, con el Legia) y ese fue mi mejor momento. En Portugal las cosas no están marchando muy bien para mí y seguramente habrá un cambio de equipo en esta temporada que viene. No sé qué pasará, si hay una opción de volver a casa la posibilidad está, pero sinceramente no está la vuelta aún en mi mente, será más hacia el final de mi carrera. La veo como una cosa un poco más futura.