La temporada para callar bocas de Martín Aguirregabiria y otro Día D en Córdoba para el Real Zaragoza

Seguramente fue el fichaje más inesperado por cómo y cuándo se produjo su contratación. Y seguramente también es el jugador cuyo rendimiento más ha extrañado por imprevisto y por su notable nivel de consistencia. Martín Aguirregabiria es la gran sorpresa de la temporada. Nadie esperaba nada de él y todos han acabado aplaudiendo su productividad.

Muchas veces, el fútbol extiende una capa densa de incredulidad sobre alguno de sus protagonistas sin ni siquiera darle el beneficio de la duda. Es lo que le ocurrió al lateral vasco, que apareció sin esperarle y después de un descenso a Primera RFEF con el Cartagena tras un año realmente flojo del conjunto murciano. A pesar de ello, Aguirregabiria disputó 29 partidos, 26 de titular.

Anteriormente venía de siete temporadas consecutivas entre la Primera española, en el Alavés, con buenos números en cinco de ellas, y dos en el Famalicao de Portugal. Ahora mismo tiene 29 años, es decir todavía no es muy veterano. Sin embargo, también pareció como envejecido a su llegada. Las apariencias también engañaron en este caso.

El lateral derecho del Real Zaragoza, en acción en el Ibercaja Estadio. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Sin hacer ruido, con muy poca presencia en las primeras jornadas, ya que no se estrenó hasta la décima, Martín Aguirregabiria está completando una buena temporada, sólida. Cuando ha entrado en el equipo, al principio o tras la lesión, le costó algún partido coger el tono pero cuando lo alcanzó se hizo imprescindible en este Zaragoza de penurias y lamentos.

Está destacando mucho en la progresión del fútbol ofensivo, en la lectura de las alturas del juego, en su verticalidad, en su capacidad para filtrar pases, en romper líneas con diagonales o en su capacidad para repetir centros y esfuerzos. Su tono físico también está siendo bueno, más allá de la lesión que sufrió, que le dejó fuera alrededor de un mes.

La temporada del Real Zaragoza está siendo muy mala. Tanto es así que cuando solo quedan ocho jornadas por disputarse, continúa en puestos de descenso y mira la zona de la permanencia a cuatro puntos. Ahí, entre los cuatro últimos, lleva prácticamente toda la Liga. El riesgo de descenso es totalmente real, como las posibilidades de permanencia.

En ese maremágnum, el mar picado ha engullido a la mayoría de los pescadores durante el grueso de la temporada. Uno de los que ha salido a flote, sacando la cabeza por encima del resto, ha sido Martín Aguirregabiria. Contra viento y marea.