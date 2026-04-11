David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "Hemos perdido merecidamente, los que se jugaban la vida éramos nosotros"

A David Navarro no le ha sentado nada bien la derrota del Real Zaragoza en el Nuevo Arcángel, aunque la considera justa, sobre todo, por la actitud de todo el equipo en una situación crítica. «Hemos perdido merecidamente, han sido superiores en cosas en las que no tienen que serlo. Los que se jugaban la vida éramos nosotros y no lo hemos plasmado», afirmó tras el encuentro.

El entrenador del conjunto blanquillo considera que su equipo, independientemente del acierto sobre el campo y del suyo propio, cometió errores de concentración e intensidad: «Puedes estar mejor o peor con balón, tener más o menos bajas, acertar o no con la alineación, los cambios, en rematar… pero no hacer faltas en campo rival, fallar en ir a las disputas y en defender los balones parados. Te juegas la vida», insistió el técnico.

En este sentido, el Zaragoza llegaba bien advertido al choque contra el Córdoba. «Son el mejor equipo a balón parado, y el que nos hace el gol está solísimo». Por ello explicó Navarro que no solo pide intensidad a sus jugadores. «La actitud no es solo correr, por eso el enfado, eso no puede pasar», sentenció.

David Navarro saluda a Iván Ania, entrenador del Córdoba, tras el partido. / A. J. González / Diario Córdoba

Ahora, con cada vez menos tiempo para una reacción y con siete finales hasta acabar el curso en las que luchar una sufrida permanencia, no son los números lo que ocupa la mente del míster. «No he hecho cuentas porque hacerlas, desde el primer día, no había ningún argumento desde la razón para pensar que nos íbamos a salvar».

A este respecto, le preocupa que alguien sí haya caído en la trampa de ver el trabajo ya hecho. «No sé si es que hemos empezado a hacer cuentas, pero hemos bajado el nivel de energía. Hay que volver a subirlo y tirar hacia adelante». Sin embargo, las matemáticas de la salvación siguen estando claras: «Hay que ganar los dos siguientes sí o sí, me da igual cómo se juegue. Debemos sacar los cuatro enfrentamientos de casa y uno fuera», añadió.

Hay que ganar los dos siguientes sí o sí, me da igual cómo se juegue. Debemos sacar los cuatro enfrentamientos de casa y uno fuera David Navarro — Entrenador del Real Zaragoza

Le costó al Zaragoza mostrar una idea clara de juego durante el duelo, tanto ofensiva como defensivamente. «El dibujo pasaba a ser un 4-2-3-1 para hacer un espejo con los del medio. Hemos cambiado a Toni por Mawuli para tener más fútbol en la salida. La ida era disparar el juego por fuera y en rara vez lo hemos conseguido, las pocas que ha habido por la derecha hemos hecho daño», analizó el técnico, que quiso frenar el mayor peligro rival con un doble lateral: Lo de Tasende y Larios era para parar a Carracedo». Además, indicó que la cuestión de las fichas del filial sobre el campo fue todo un dolor de cabeza.

Por último, valoró también la falta de suerte al encajar en el mejor momento del equipo. «Cuando menos control había y hemos defendido hacia delante, justo ahí es cuando hemos encajado el gol. No hay excusas, no voy a decir que esos 10 minutos hemos estado mejor. Lo que vale es lo que haces en los 96 que hemos jugado», concluyó Navarro, que quiere ahora «subir la exigencia en cada acción».