Paco Jémez: "Todos los que amamos al Real Zaragoza vivimos esta situación con mucha intranquilidad"

Se miden el Córdoba y el Real Zaragoza este sábado, dos equipos muy especiales para usted, el cordobesista es el de su formación y en el blanquillo estuvo mucho tiempo, cinco años y 189 partidos oficiales, siendo internacional absoluto aquí...

Son dos equipos a los que tengo mucho cariño, que han representado en mi vida personal y profesional muchísimo. Son sitios donde suelo ir a menudo, ya que guardo muchos amigos y recuerdos y donde siempre estoy pendiente de dónde se encuentran y cómo les va en el aspecto deportivo, con polos un poco opuestos en estos momentos.

El Real Zaragoza está sufriendo mucho más por una permanencia que el Córdoba tiene amarrada en la práctica.

Las situaciones son totalmente distintas, el Zaragoza tiene muchísima más presión por la coyuntura que vive. El Córdoba está en un contexto más desahogado, aunque imagino que aún mirarán un poco de reojo el playoff que tienen ya muy lejos, eso sí. Está claro que las presiones que tienen unos y otros son diametralmente opuestas.

"(Quién se lleva los puntos hoy) Esto es como si a un hijo le preguntas que a quién quiere más, si a su padre o a su madre, eso es un poco lo que a mí me sucede con ellos, quiero que ganen los dos. Lo que deseo es que al final de temporada cada uno logre su meta"

¿Ese estado de mayor necesidad hace que el corazoncito de Paco Jémez sea más blanquillo esta tarde?

Quiero que los dos equipos consigan sus objetivos y triunfen, es lo que deseo de corazón. Deseo que el Zaragoza mantenga la categoría y el Córdoba ojalá pueda meterse ahí, en esos puestos de ascenso, aunque ande lejos. Esto es como si a un hijo le preguntas que a quién quiere más, si a su padre o a su madre, eso es un poco lo que a mí me sucede con ellos, quiero que ganen los dos, lo que este sábado es indudable que no va a suceder, pero que al final de temporada cada uno logre su meta y el Zaragoza en particular se mantenga en Segunda División y que, a partir de ahí, se pueda hacer un proyecto suficientemente equilibrado para volver a ver a ese equipo donde todo el mundo desea y debe estar, en la élite.

"Confío en esa plantilla, en el club, sobre todo en la afición, que sé que se va a comportar para ayudar en todo momento y espero que no tengamos que sufrir que un gran equipo, un histórico, haya que verlo en Primera RFEF"

¿Hasta qué punto ha llegado a ver en esta temporada cerca el descenso zaragocista? Hubo momentos en que parecía que este curso era el año.

Es que eso lo dice la clasificación, todos los aficionados del Zaragoza han tenido y tienen el corazón en un puño porque la situación ha sido y es muy complicada. Han mejorado en este último tramo, pero están en la pelea por no bajar. Todos los que amamos al Real Zaragoza vivimos esta situación con mucha intranquilidad, pero confío en esa plantilla, en el club, sobre todo en la afición, que sé que se va a comportar para ayudar en todo momento y espero que no tengamos que sufrir que a un gran equipo, un histórico, haya que verlo en Primera RFEF.

Paco Jémez, en un partido contra el Alavés en su etapa zaragocista. / ROGELIO ALLEPUZ

Vivió usted un Zaragoza en Primera, que bajó y volvió a subir, logró una Copa aquí, llegó a la selección... Ahora lleva 13 años en Segunda. ¿Por dónde cree que pasa la solución?

Hay muchos clubs que les toca vivir momentos duros en determinadas fases de su historia, y ahí recientemente le ha pasado al Córdoba, le está sucediendo al Tenerife o al Hércules. El Deportivo, por ejemplo, otro equipo al que tengo mucha estima, ya que vivo en La Coruña y estuve 5 años jugando allí, se tiró cuatro temporadas en Segunda B y Primera RFEF y es un campeón de Liga, que no hay muchos que puedan decir eso. Lo importante es recomponerse en esos malos momentos, hacer las cosas lo mejor posible, crear unas estructuras de trabajo sólidas y volver a la senda de lo que normalmente ha sido un club como el Zaragoza. en esa situación es obvio que lo que deseamos todos es que salga de ahí, pero el tiempo no lo ponemos nosotros, es el que hay, y ahora toca intentar lograr esa permanencia y después poner esas bases para el futuro y salir de esa situación.

Del Córdoba sí fue entrenador, en dos etapas, y debutó en Segunda en ese banquillo, pero no lo ha sido del Zaragoza.

Me he criado desde pequeñito en esa ciudad, me considero cordobés pese a haber nacido en Las Palmas. Tuve la gran fortuna de defender esa camiseta como jugador y entrenador, lo que para mí es un orgullo y un placer inmenso poder haber servido a un club al que sí le debo todo, ya que me crie y formé allí. Es el equipo que llevo siempre en mi corazón porque me he criado en él.

"En 2020 con Lalo Arantegui de director deportivo ya había llegado un acuerdo para coger al Zaragoza, fue destituido y creí que lo más conveniente no era hacer fuerza con el pacto que había hecho con él"

Al Zaragoza pudo llegar como entrenador en diciembre de 2020.

Es cierto, hubo una situación muy clara con Lalo Arantegui de director deportivo en la que ya había llegado a un acuerdo para coger al equipo, fue destituido y creí que lo más conveniente no era hacer fuerza con el pacto que había hecho con él y que se me respetara eso sino esperar a que llegara otro director deportivo (Miguel Torrecilla) que, si creía que era la persona adecuada, pues iba sin duda. Pero se decidió que el entrenador tenía que ser otro (JIM) y me quité de en medio.

En la ofrenda a la Virgen como capitán y junto a Cuartero en 2003. / JAVIER CEBOLLADA

Ahora ha llegado Lalo otra vez, quizá en un futuro vuelva a llamar a su puerta. ¿Tiene ese deseo de entrenar algún día al Zaragoza?

El futuro siempre es muy incierto y en el fútbol todavía más, yo he entrenado en sitios insospechados en mi carrera que no podía imaginar ni sabía que iban a aparecer. Mi futuro es ahora el West Ham, hacer mi trabajo aquí de la mejor manera posible y lo que venga se analizará y lo valoraré para elegir lo que crea que es mejor. Todos los que hemos pasado por el Real Zaragoza y hemos vivido en esa ciudad, los que hemos mamado zaragocismo y ahora somos entrenadores está claro que nos gustaría pasar por ese banquillo en algún momento, poder volver a unir nuestros caminos. No es solo mi caso, imagino que habrá muchos. No es un secreto que estaría encantado de volver algún día, pero no sé si eso se dará y es hablar sobre especulaciones en un momento en el que lo que hay que hacer es ayudar a los que están, transmitir tranquilidad desde fuera para que este año se pueda salvar la papeleta. Y el futuro ya se verá.

Junto a Nuno en el banquillo del West Ham en una imagen reciente. / WEST HAM

Decidió irse al West Ham para ser segundo de Nuno, un cambio de rol en su carrera, dejando por ahora la figura de primer entrenador. ¿Cómo le va?

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Nunca me había planteado hacerlo y lo he decidido más como una ayuda a un amigo y a un compañero, ya que Nuno jugó conmigo y tenemos muy buena relación. Me pidió echarle una mano en una situación muy complicada para el equipo. Esa fue la primera razón, pero hay otras, poder vivir la Premier desde dentro ha sido un acierto, un campeonato tremendo con clubs grandes, una manera de vivir el fútbol muy especial y espectacular. Aquí para los que nos gusta este deporte solo te queda la opción de disfrutar de cada partido y entrenamiento. Nunca fui ayudante de un primer entrenador y poco a poco le voy cogiendo el ritmo y el tranquillo, estoy para dar mi visión a Nuno y que él decida, para ver si logramos el objetivo.