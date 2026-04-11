La previa del Córdoba-Real Zaragoza. Prueba de vida con equipación de gloria

La derrota ante el Mirandés, un reconocido y reconocible bofetón que recibió el Real Zaragoza en plena reacción espiritual y sobre todo numérica en pos de la salvación, hace aún más necesaria la victoria de esta noche (21.00 horas) en Córdoba, toda una prueba de vida sin Rober ni Keidi, ausencias de última hora, para este equipo al que David Navarro consiguió levantar cuando tenía ya cara de velatorio y que viene jugando desde entonces, seis partidos, con 10 puntos de 18 y una dinámica de playof, finales. No lo es menos la del Nuevo Arcángel, si acaso algo más, donde no ganar, acumular un tercer partido sin hacerlo, ya que también sumó un empate en Butarque tras vencer al Racing, hará mucho más difícil la empresa y sobre todo complicará que el mensaje cale.

El Zaragoza no va a salir salvado ni en descenso de este partido ante un rival que con 45 puntos ve la tabla con la mirada casi de la indiferencia, lejos, a 11 puntos del descenso que marcan los zaragocistas, y más lejos aún de la promoción de ascenso, a 12. En ese sentido, el Córdoba, que frenó venciendo en Cádiz una dinámica desastrosa de un punto de 24 posibles, se juega mucho menos en el envite y podrá manejar los tiempos, aunque no deja de ser local en esa cita y eso siempre supone una mayor exigencia, ante un Zaragoza al que no le vale otra cosa que ganar. Queda dicho que cualquier otro resultado aumentará la sensación de tragedia inevitable para un equipo que ahora sí en fútbol y en intensidad pelea de verdad por eludir el destino al que parecía abocado hace poco más de un mes con Sellés de entrenador.

Camiseta que lucirá el Zaragoza en Córdoba. / REAL ZARAGOZA

Para la cita y en medio de la jornada retro preparada por LaLiga y en la que la gran mayoría de equpos lucirán equipaciones históricas el Zaragoza eligió la camiseta con la que rindió visita el 22 de abril de 1987 al Ajax en la vuelta de las semifinales de la Recopa de Europa, competición a la que accedió por la Copa del Rey conquistada en la final ante el Barcelona con el gol de Rubén Sosa. Casi nada... El Zaragoza, que cayó 2-0 en el Olímpico de Ámsterdam ante un rival que fue finalista y campeón posterior, dirigido por Johan Cruyff y en el que jugaban Rijkaard, Van Basten, Wouters, Wistchge, Bergkamp o Van't Schip. Ese era el nivel del Real Zaragoza y la actualidad es la que es, luchando por no dar con sus huesos en la tercera categoría y tras trece años en Segunda. Cualquier tiempo pasado fue mejor, sin duda. En este caso, mucho mejor.

Con esa camiseta azul saltará el Zaragoza para un compromiso vital, el primero de los ocho últimos, donde las matemáticas señalan que debe lograr entre cuatro y cinco victorias para alcanzar el puerto de la deseada permanencia en la catgoría de plata, un reto difícil y exigente porque el margen es escaso, aunque la imagen global en estos seis partidos con Navarro y el aspecto que ofrecen algunos de los que le preceden, el Cádiz sobre todo, permita ser optimista, quizá más por deseo que por realidad, pero optimistas al fin y al cabo.

La equipación que lucirá el Córdoba hoy, inspirada en 2007. / CÓRDOBA CF

Cambios obligados

El Zaragoza llega con una buena colección de bajas al duelo, a las que se han sumado por precaución y para prevenir un mal mayor las de Rober y Keidi Bare, ambas más que significativas y que se añaden a las de Francho, Guti, Valery, Tachi o Paul. Mientras, Insua y El Yamiq, entre algodones como Larios, sí estarán. La calidad física de la plantilla es la que es y las lesiones han sido una constante todo el curso y Navarro se verá obligado a retocar la apuesta que mostró ante el Mirandés.

Parece factible que mantenga por las bajas, sobre todo la de Rober, el 4-4-2, pese a la exigencia de un Córdoba ofensivo, que juega mucho en campo rival y acumula posesión, con Dani Gómez y Kodro arriba. Cuenca, al que su velocidad le puede dar un partido soñado, tiene plaza fija, como Hugo Pinilla y sin Keidi Bare la sala de máquinas será para Saidu y Mawuli. Larios, con alguna molestia esta semana, apunta a seguir en el costado izquierdo.

El equipo ha tenido toda la semana limpia para preparar un duelo tan vital después de la exigencia que supuso la Semana Santa con jornada intersemanal, resuelta con cuatro puntos de nueve, y llega a Córdoba con las pilas más cargadas en lo físico de lo que estaban ante el Mirandés, donde también se dejó notar el menor descanso que su rival. Falta hará porque el enemigo exige mucho por el ritmo de juego que impone, porque es muy vertical y vive lejos de su portería, aunque también es endeble a las espaldas de su defensa. El conjunto de Iván Ania soñó con el ascenso, pero ocho jornadas sin ganar y siete derrotas en ellas le dejaron sin opciones en esa carrera, aunque tiene amarrada la permanencia en la práctica.

La amenaza de Fuentes

El Córdoba, con su goleador Adri Fuentes, ex del Tarazona y con 12 dianas en este curso, como gran amenaza afronta el duelo con hasta ocho bajas: los sancionados Jacobo y Guardiola junto a los lesionados Carlos Marín, Trilli, Xavi Sintes, Fomeyen, Juan María y Adilson, este último hasta final de temporada. Guardiola y Sintes fueron titulares en Cádiz y Álex Martín ocuapará el eje, mientras que en el enlace con Adri Fuentes el favorito es Mikel Goti, jugador de mucho talento y que anda renqueante con un golpe, por delante de Dalisson o la opción de situar a Théo Zidane adelantando su puesto. En la banda, Kevin Medina y Diego Bri se disputan la plaza en el sector zurdo, con más opciones para el primero.

Alineaciones probables

Córdoba CF: Iker Alvarez; Albarrán, Alex Martín, Rubén Alves, Vilarrasa; Isma Ruiz, Requena; Carracedo, Goti, Kevin Medina; y Adri Fuentes.

Real Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria, Radovanovic, El Yamiq, Juan Larios; Yussif Saidu, Mawuli Mensah; Marcos Cuenca, Hugo Pinilla; Kodro, Dani Gómez.

Árbitro: Salvador Lax Franco (Comité Murciano).

Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba.

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Hora: 21.00.