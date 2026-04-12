El Cádiz no reacciona y mantiene la vida para el Real Zaragoza

El Cádiz volvió a perder, esta vez contra el Andorra en el JP Financial Estadio, con un gol de Josep Cerdà, y aumenta las esperanzas del Real Zaragoza, que sigue a cuatro puntos de la salvación que marca el equipo gaditano, que lleva una trayectoria en la segunda vuelta demoledora, con una victoria, un empate y 12 derrotas (4 puntos de 42) para que sea el enemigo ahora mismo a alcanzar por parte zaragocista. Lógicamente, el conjunto de David Navarro va a tener que sumar victorias y ahora lleva dos derrotas consecutivas, ante Mirandés y en Córdoba y un punto de los últimos 9, pero la derrota amarilla alimenta el sueño blanquillo tras una gran decepción en el Nuevo Arcángel.

Mientras, el Valladolid, que tiene cinco puntos de ventaja con el Zaragoza, recibe al Eibar en el partido que cierra este lunes la 35ª jornada, un partido nada fácil para los de Fran Escribá, porque se miden al equipo más en forma de Segunda, a un conjunto armero al que su extraordinaria reacción le ha llevado a estar a cuatro puntos del playoff ahora mismo. De los rivales que van detrás del Zaragoza no ganó ninguno, por lo que los de Navarro mantienen su plaza decimonovena abriendo el descenso con 34 puntos. Mirandés (33) y Huesca (33) empataron en casa ante Castellón y Deportivo mientras la Cultural (32), colista, cayó en el feudo de un Granada que ya ve muy cerca la salvación

El caso es que el Cádiz no esperaba esta situación. Llegó al final de la primera vuelta con 34 puntos y sexto clasificado tras vencer al Sporting y sigue en caída libre sin que la llegada de Sergio González haya supuesto un cambio en su mala dinámica. El Zaragoza, en el primer partido de David Navarro, le ganó a los amarillos, entonces aún con Gaizka Garitano, por 0-1, pero en el Ibercaja Estadio hubo triunfo andaluz por 1-2, por lo que en caso de igualdad al final será la diferencia de goles la que marque el puesto y ahora mismo favorece al Cádiz, con -15, por los -16 del Zaragoza.

La próxima jornada

El Cádiz visita el domingo al Sporting la próxima jornada y el Zaragoza recibe el sábado al Ceuta, por lo que los dos se miden a equipos ya casi salvados matemáticamente ya que gijoneses y ceutís tienen 49 puntos, si bien el equipo africano es más flojo de visitante, el segundo peor de la categoría, que el rojiblanco de local. Así, la jornada es propicia para los zaragocistas, a los que les quedan cuatro partidos en casa en el Ibercaja Estadio (Ceuta, Granada, Sporting y Málaga, este en el epílogo liguero), mientras que debe rendir visita a El Alcoraz de Huesca el 26 de abril, al Valladolid y a Las Palmas.

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El calendario del Cádiz en las siete jornadas que restan no es sencillo. No al menos a priori, ya que juega con varios equipos de la zona alta de la tabla. Tiene que rendir visita al Sporting, la Cultural, el Castellón y el Racing, mientras que por el feudo amarillo se tienen que pasar Las Palmas, Deportivo y Leganés.