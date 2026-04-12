Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica Real ZaragozaJordi MollàCrónica Casademont ZaragozaReivindiación escuela públicaParque de AtraccionesAday Mara
instagramlinkedin

Cuenca y Saidu, los únicos que se salvan. Las puntuaciones del Córdoba-Real Zaragoza

Nefasto partido del Zaragoza en el peor momento posible

Cuenca persigue a Vilarrasa durante el encuentro.

Cuenca persigue a Vilarrasa durante el encuentro. / LALIGA

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

EL MEJOR

Cuenca

Orgulloso |5| De lo poco salvable. Se lo dejó todo con mayor o menor acierto.

Andrada | 1 |

Desastroso. Empezó bien y acabó fatal. Horroroso a balón parado. Como siempre.

Aguirregabiria | 1 |

Nefasto. En la foto en todo lo malo que le pasó al equipo. A balón parado es un horror.

El Yamiq | 4 |

Caído. De lo menos malo, pero con errores impropios de su calidad.

Radovanovic | 3 |

Burlado. Sufre a campo abierto, aporta poco en ataque y en la marca sufre.

Tasende | 2 |

Desconcertante. No entendió el partido. Carracedo le ganó la partida. A él y a todos.

Moya | 1 |

Insoportable. No se puede ir andando. Navaro tardó un mundo en quitarlo.

Larios | 1 |

Descentrado. Desubicado, no dio una a derechas. Nunca debió jugar en esa posición.

Saidu | 5 |

Tocado. Aguantó como pudo en pie. Derroche de pundonor, pero poco más.

Mawuli | 3 |

Superado. De menos a más, pero insuficiente. Superado demasiadas veces.

Dani Gómez | 3 |

Aislado. Muy solo y confundido. Hizo lo que pudo pero fue poco.

Pinilla (2). Confundido.

Kodro (4). Tarde.

Cumic (1). Nefasto.

Juan Sebastián (-)

Noticias relacionadas y más

Moyano (-)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Taberna Matei, el nuevo paraíso de las croquetas y el vermut en Zaragoza: 'Tienes lo que podrías encontrar en una taberna de hace 40 años
  2. El desembarco del Real Zaragoza y la afición en la nueva Romareda se empezará a definir 'después del verano': las claves de la 'operación retorno
  3. Nuevo accidente mortal en el trabajo en Aragón: muere un vecino de San Mateo de Gállego de 42 años
  4. Un pueblo de Teruel acude a La Revuelta para invitar a Broncano a un evento único en España: 'Te cantamos una jota personalizada
  5. Zaragoza lanza el contrato para tomar una decisión que le podría costar más que la nueva Romareda
  6. A la final de Córdoba sin Rober González, Keidi Bare ni Soberón
  7. El Tribunal Supremo lo confirma: las 12 horas de descanso entre jornadas se suman al día y medio de descanso semanal
  8. El nuevo acceso a Plaza en Zaragoza ya tiene adjudicatario: costará dos millones menos y estará operativo en otoño de 2027

La contracrónica del Córdoba-Real Zaragoza. Nuevo Arcángel exterminador

El Real Zaragoza mancha el pañal. La crónica del Córdoba-Real Zaragoza (1-0)

El Real Zaragoza mancha el pañal. La crónica del Córdoba-Real Zaragoza (1-0)

Toni Moya: "El tema de la actitud no se puede volver a repetir"

Toni Moya: "El tema de la actitud no se puede volver a repetir"

Cuenca y Saidu, los únicos que se salvan. Las puntuaciones del Córdoba-Real Zaragoza

Cuenca y Saidu, los únicos que se salvan. Las puntuaciones del Córdoba-Real Zaragoza

Siete tarjetas amarillas para el Real Zaragoza, incluida una a Belsué, pero sin bajas por sanción

Siete tarjetas amarillas para el Real Zaragoza, incluida una a Belsué, pero sin bajas por sanción

David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "Hemos perdido merecidamente, los que se jugaban la vida éramos nosotros"

El Real Zaragoza pierde otra oportunidad en Córdoba (1-0)

El Real Zaragoza pierde otra oportunidad en Córdoba (1-0)

El roto y el descosido del Real Zaragoza y la pitera de Marcos Cuenca

Tracking Pixel Contents