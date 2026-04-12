Cuenca y Saidu, los únicos que se salvan. Las puntuaciones del Córdoba-Real Zaragoza

EL MEJOR

Cuenca

Orgulloso |5| De lo poco salvable. Se lo dejó todo con mayor o menor acierto.

Andrada | 1 |

Desastroso. Empezó bien y acabó fatal. Horroroso a balón parado. Como siempre.

Aguirregabiria | 1 |

Nefasto. En la foto en todo lo malo que le pasó al equipo. A balón parado es un horror.

El Yamiq | 4 |

Caído. De lo menos malo, pero con errores impropios de su calidad.

Radovanovic | 3 |

Burlado. Sufre a campo abierto, aporta poco en ataque y en la marca sufre.

Tasende | 2 |

Desconcertante. No entendió el partido. Carracedo le ganó la partida. A él y a todos.

Moya | 1 |

Insoportable. No se puede ir andando. Navaro tardó un mundo en quitarlo.

Larios | 1 |

Descentrado. Desubicado, no dio una a derechas. Nunca debió jugar en esa posición.

Saidu | 5 |

Tocado. Aguantó como pudo en pie. Derroche de pundonor, pero poco más.

Mawuli | 3 |

Superado. De menos a más, pero insuficiente. Superado demasiadas veces.

Dani Gómez | 3 |

Aislado. Muy solo y confundido. Hizo lo que pudo pero fue poco.

Pinilla (2). Confundido.

Kodro (4). Tarde.

Cumic (1). Nefasto.

Juan Sebastián (-)

Moyano (-)