Cuenca y Saidu, los únicos que se salvan. Las puntuaciones del Córdoba-Real Zaragoza
Nefasto partido del Zaragoza en el peor momento posible
EL MEJOR
Cuenca
Orgulloso |5| De lo poco salvable. Se lo dejó todo con mayor o menor acierto.
Andrada | 1 |
Desastroso. Empezó bien y acabó fatal. Horroroso a balón parado. Como siempre.
Aguirregabiria | 1 |
Nefasto. En la foto en todo lo malo que le pasó al equipo. A balón parado es un horror.
El Yamiq | 4 |
Caído. De lo menos malo, pero con errores impropios de su calidad.
Radovanovic | 3 |
Burlado. Sufre a campo abierto, aporta poco en ataque y en la marca sufre.
Tasende | 2 |
Desconcertante. No entendió el partido. Carracedo le ganó la partida. A él y a todos.
Moya | 1 |
Insoportable. No se puede ir andando. Navaro tardó un mundo en quitarlo.
Larios | 1 |
Descentrado. Desubicado, no dio una a derechas. Nunca debió jugar en esa posición.
Saidu | 5 |
Tocado. Aguantó como pudo en pie. Derroche de pundonor, pero poco más.
Mawuli | 3 |
Superado. De menos a más, pero insuficiente. Superado demasiadas veces.
Dani Gómez | 3 |
Aislado. Muy solo y confundido. Hizo lo que pudo pero fue poco.
Pinilla (2). Confundido.
Kodro (4). Tarde.
Cumic (1). Nefasto.
Juan Sebastián (-)
Moyano (-)
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