Siete tarjetas amarillas para el Real Zaragoza, incluida una a Belsué, pero sin bajas por sanción
El Yamiq, Larios, Toni Moya, Pinilla, Marcos Cuenca y Cumic fueron amonestados por Lax Franco por diferentes faltas cuando el Zaragoza como equipo solo hizo 16
Hasta siete tarjetas amarillas vio el Real Zaragoza en Córdoba, ya que El Yamiq, Larios, Toni Moya, Pinilla, Marcos Cuenca y Cumic fueron amonestados, todos por faltas sobre un rival, pese a que el Zaragoza solo hizo un total de 16. Además, también la vio el delegado, Alberto Belsué, por «hacer observaciones a una decisión arbitral» justo antes del descanso, tal y como reflejó en el acta Lax Franco.
Ninguna de las 6 tarjetas que vieron los jugadores zaragocistas acarrea suspensión ni supone que se quede alguno de ellos apercibido. En estos momentos, lo están con cuatro amarillas Dani Gómez, Saidu, Pomares, además de Paul y Guti, que están lesionados y ante el Ceuta no jugarán.
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