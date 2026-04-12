Toni Moya: "El tema de la actitud no se puede volver a repetir"

Reconoció Toni Moya que el Real Zaragoza no hizo un buen partido en el Nuevo Arcángel y también admitió que faltó actitud en algunos momentos. "Habíamos hablado de que teníamos que salir enchufados desde el primer minuto y no se ha dado el caso y hemos ido a contracorriente todo el encuentro. Hemos tenido algún momento mejor, pero no se ha hecho el partido que teníamos que venir a hacer desde el principio", aseguró el centrocampista extremeño, una de las novedades del once y que portó el brazalete de capitán, en declaraciones a Aragón TV.

"Creo que no hemos hecho un buen partido y te vas jodido porque encajas un gol a balón parado que es una falta de concentración que tenemos que evitar", añadió Toni Moya, que incidió en esa intensidad que al Zaragoza le faltó en el Nuevo Arcángel en determinados momentos: "En el tema de la actitud desde el primer minuto ya lo sabíamos, lo habíamos hablado y no se puede repetir. Ahora tenemos por delante todas las finales y vamos a ir a por ellas".

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En este sentido el capitán en Córdoba admitió que el Zaragoza ya se queda sin red en los siete duelos que restan. "Hay que seguir y levantarse, ganar todos los partidos que nos quedan porque tenemos que hacer prácticamente eso, ganar todos los que nos restan para lograr el objetivo", cerró, hablando de los siete encuentros que le quedan al Zaragoza.