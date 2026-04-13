La alargada sombra de Keidi Bare y la cruz de Toni Moya en el Real Zaragoza

El Real Zaragoza es otro bien distinto cuando Keidi Bare forma en la foto. La presencia del albanés se nota demasiado en un equipo aragonés que, como volvió a quedar demostrado el pasado sábado, le añora mucho cuando no está. Y eso, con los recurrentes problemas físicos del mediocentro, suele pasar a menudo.

Los números advierten de la relevancia de uno de los escasos jugadores que presentan un balance positivo de sus estancias en la alineación. Y eso que apenas ha sido titular en menos de la mitad (16) de las jornadas disputadas hasta ahora, pero apenas en cinco de ellas, el Zaragoza acabó perdiendo, la última hace ocho días frente al Mirandés (1-2). Las anteriores, en casa frente a Cádiz y Las Palmas (1-2), en Ceuta (1-0) y en Almería (4-2).

Así, el Zaragoza suma prácticamente la mitad de los puntos (23 de 48) este curso cuando Keidi Bare forma parte del once inicial, una media que se extrapola a las dos últimas temporadas, ya que, en la 2024-25, la incidencia del albanés fue muy similar, con 7 victorias, 7 empates y 6 derrotas en los 20 encuentros que fue titular. Entre ambas campañas, pues, el registro es de 13 victorias, 12 empates y 11 derrotas en los 36 encuentros jugados con Keidi en el centro del campo, con el que el Zaragoza suma casi la mitad de los puntos en disputa (47%).

Es el albanés, de hecho, el único jugador de campo junto a Insua y Francho, que ha estado presente en las ocho victorias logradas hasta ahora por el cuadro blanquillo. Solo en dos de ellas (en Mendizorroza contra e Mirandés y en Cádiz) no lo hizo formando parte del once inicial.

Con Toni Moya, en cambio, el balance es radicalmente opuesto. El extremeño, que cumple su tercera temporada en el Zaragoza, con el que acaba contrato el próximo 30 de junio, no trae suerte a su equipo, en cuya formación inicial ha estado siete veces a lo largo del curso, con un balance de una sola victoria (el 2-3 en Santander), tres empates (1-1 y 0-0 ante el Castellón y 1-1 contra la Real Sociedad B) y las tres derrotas sufridas frente a Almería (4-2), Deportivo (0-2) y Granada (3-1) para menos de un 30% de puntos sumados.

Muchas derrotas

Pero todavía llama más la atención el registro del curso pasado, cuando las apariciones del centrocampista en el equipo fueron más habituales. Hasta en 19 ocasiones estuvo entre los elegidos y en 13 de ellas el Zaragoza acabó perdiendo, es decir, un 67%. El resto de apariciones se completó con cuatro victorias y dos empates para conformar un balance total en las dos últimas temporadas de cinco triunfos, otros tantos empates y 16 derrotas en 26 encuentros, es decir, el Zaragoza ha caído derrotado en más del 60% de los choques en los que Moya ha sido titular entre esta campaña y la anterior.

Desubicado en la primera parte, en la que apenas entró en juego y sufrió mucho tácticamente, Moya no estuvo bien, como la práctica totalidad del equipo, en Córdoba, escenario del regreso a la titularidad del pacense dos meses y medio después de su última aparición en el once (ante el Castellón en casa). Lució Moya, incluso, el brazalete de capitán debido a las ausencias de los tres primeros capitanes (Francho, Keidi Bare y Guti), pero nunca exhibió galones en una medular para la que David Navarro eligió un trivote completado por Mawuli y Saidu.

Intentó 23 pases, de los que 18 acabaron en un compañero (78% de precisión) y dispuso de la mejor ocasión de gol del Zaragoza a través de una falta directa en la frontal que desbarató el meta local Iker.