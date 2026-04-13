Andrada y Dani Gómez, alfa y omega para David Navarro

Siete partidos lleva el Real Zaragoza de David Navarro y ahora mismo ya solo dos futbolistas, o más bien un portero y un jugador de campo, han jugado todos los encuentros como titulares con el entrenador zaragozano: el guardameta Esteban Andrada, con un rendimiento irregular, combinando buenas paradas y dudas con el balón y en las salidas, y el ariete Dani Gómez, autor de cuatro goles desde que llegó el nuevo míster y que ha formado siempre en el frente de ataque zaragocista, ya sea formando pareja con Kenan Kodro o en solitario, con Rober González por detrás o con el novedoso sistema 4-1-4-1 con dos interiores que el técnico dispuso el sábado en el Nuevo Arcángel. Son Esteban y Dani el alfa y el omega de Navarro.

La decisiva baja de Rober

El partido en tierras cordobesas supuso que la tercera pata de ese banco de fijos con Navarro se cayera, ya que Rober González no viajó por unas molestias en el isquiotibial y el peligro de lesión que conllevaban. Bien que lo echó menos el Zaragoza al atacante extremeño, sin duda el futbolista con más potencial con el balón y más desequilibrante que tiene el equipo desde que llegó en enero, pero alcanzó la decisiva cita en Córdoba con demasiado peso de minutos y no se arriesgó con él.

Andrada arribó en el final del mercado de verano y Gabi tardó solo unas semanas en darle plaza en el arco, que perdió con la llegada de Sellés para que Adrián ocupara su sitio y el argentino volviera ser después el titular, puesto que Navarro siempre le ha mantenido desde que tomó las riendas. El arquero cedido por el Monterrey ha jugado los 630 minutos con el entrenador zaragozano en el banquillo, queda dicho que con un rendimiento irregular, mejor bajo palos que en las salidas.

Dani Gómez, por su parte, apenas jugó en tres meses, desde noviembre a enero, por la intención del club, y en particular de Sellés, de que saliera en el mercado invernal. No lo hizo y ya en el final de la etapa del valenciano, en los tres últimos partidos, fue fijo para mantener su condición con Navarro, con tres partidos completos y cuatro siendo relevado en el tramo final. Con ocho tantos es el pichichi zaragocista en esta Liga por delante de Kodro (7).

Con seis partidos en el once están Aguirregabiria, Larios, Rober y Radovanovic, que se perdieron un partido por sanción o lesión. Tasende, Kodro y Mawuli han participado en los siete encuentros, de titulares o desde el banquillo

Con seis encuentros de titular de los siete disputados con Navarro están Martín Aguirregabiria, que solo se perdió el choque en Leganés por sanción (la primera vez que fue relevado en un partido fue el sábado en Córdoba), Juan Larios, que no actuó ante el Deportivo en Riazor por el mismo motivo, el mencionado Rober González y Radovanovic, que está viviendo una etapa de continuidad sin demasiados problemas físicos casi desconocida para él, ya que solo se perdió el encuentro ante el Racing por acumulación de amonestaciones. Así, los cuatro han sido titulares siempre que han estado a disposición del entrenador, lo mismo que Francho, al que las molestias en la rodilla, ya que tiene el menisco externo roto desde finales de noviembre, le obligaron a parar ante el Leganés.

Ocho sin minutos

Pinilla vivió su primer partido en Córdoba empezando en el banquillo, saliendo en la última media hora y fue baja ante el Leganés por gastroenteritis. Mientras, han participado en los siete partidos con Navarro, además de Andrada y Dani Gómez, Kodro, Mawuli Mensah y Tasende.

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El ariete bosnio, que empezó siendo fijo en el once, ha jugado cuatro partidos de titular y otros tres saliendo desde el banquillo, Tasende, que volvió a la titularidad en Córdoba, lo ha sido dos veces con el nuevo míster y en otros 5 duelos ha jugado en el tramo final, mientras que Mawuli ha sido en tres ocasiones titular y en cuatro ha salido después. Por último, no han tenido minutos con Navarro el guardameta Adrián Rodríguez, Pomares, Bakis, Agada y los ahora lesionados Valery, que ya no va a jugar en lo que queda de temporada, Guti, cerca, a un par de semanas de volver tras casi tres meses fuera, Paul Akouokou y Tachi.