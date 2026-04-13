Esteban Andrada, un titular fijo con luces y sombras

Ha mantenido un nivel alto en muchos momentos del curso Esteban Andrada, llegado sobre la bocina del mercado de verano cedido por el Monterrey mexicano, con una opción de compra de 1,5 millones de dólares, obligatoria solo en caso de ascenso y voluntaria sin él y en una cesión de un arquero de dilatada trayectoria que llegó al Real Zaragoza en unas condiciones muy buenas, ya que el club aragonés solo paga en torno al 20% de los emolumentos que tiene en Rayados.

Con Gabi no tardó en ser titular, Sellés solo lo quitó nada más llegar y la reacción con el valenciano trajo los mejores momentos del meta. David Navarro tampoco ha dudado con su titularidad y experiencia, pero en los últimos partidos ha alternado buenas paradas con dudas por alto y en las salidas, una imagen más guadianesca para el único miembro de la plantilla que ha disputado todos los minutos con el nuevo entrenador en el banquillo, 630 en total, teniendo en cuenta que en esta etapa apuesta más por envíos en largo y no arriesga tanto en la salida de balón como con Sellés.

En Córdoba empezó bien, con una gran parada a disparo de Goti, pero después falló en algunos envíos aéreos, mostró dudas con el balón en los pies, su mejor cualidad, y no estuvo bien en el gol de Rubén Alves

Córdoba fue el paradigma de esa irregularidad de Andrada. El meta empezó abortando un peligroso centro de Carracedo y sobre todo un gran disparo de Goti, con una gran parada, pero después falló en algunos envíos aéreos, mostró dudas con el balón en los pies, su mejor cualidad, y no estuvo bien en el gol de Rubén Alves, ya que se quedó a media salida y el cabezazo del central cordobesista, en la marca descuidada por Aguirregabiria, entró limpio en su marco.

Venía Andrada de un partido ante el Mirandés en el que no pudo hacer nada en los goles, de Unax, tras el rebote que dio en El Yamiq y varios malos despejes, y Carlos Fernández, y de otro en Butarque donde un pase atrás de Larios lo dejó vendido para el tanto de Óscar Plano (hizo la parada de la tarde a un remate a bocajarro de Álex Millán). Sin embargo, en ambos duelos no mostró su mejor cara ni en las salidas en la estrategia, donde más déficit ha enseñado en esta temporada, ni con el balón, mientras que ante el Racing se redimió de su mala tarde en Riazor.

Mal partido en Riazor

Ante el Deportivo falló en el gol de Stoichkov, en el que no midió bien y mostró una mano muy blancda y hasta el 2-1 de Mulattieri, un buen disparo, pareció parable. El caso es que antes del encuentro ante el Racing, Navarro barajó el cambio de guardia en la portería, con Adrián, pero se decantó por la experiencia de Andrada en ese duelo ante el líder y en los tres siguientes, incluido el de Córdoba. Habrá que ver si ahora también lo evalúa o mantiene su idea.

La situación que provocó su salida de Monterrey, el fichaje del uruguayo Santiago Mele, no es la misma y es posible que Rayados quiera que siga o, si lo pone en el mercado, no va a aceptar condiciones como las que propiciaron su cesión al Zaragoza, asumiendo la mayor parte de la ficha del meta

Andrada ha jugado 25 partidos de Liga y otro más de Copa en Mutilva, por lo que ha participado mucho más que Adrián Rodríguez (10 citas ligueros y el copero con el Burgos). Su futuro a 30 de junio no parece pasar en ningún caso por el Zaragoza. No lo hará por supuesto en caso de descenso a Primera RFEF y tampoco en teoría si hay permanencia. La situación que provocó su salida de Monterrey, el fichaje del uruguayo Santiago Mele, no es la misma, puesto que este arquero apenas está jugando, a Andrada le queda un año más y es bastante posible que Rayados quiera que siga o, si lo pone en el mercado, no va a aceptar condiciones como las que propiciaron su cesión al Zaragoza, asumiendo la mayor parte de la ficha del meta, en torno al 80%.

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En el pasado mercado invernal Andrada tuvo ofertas para volver a Argentina, sobre todo de Argentinos Juniors, aunque no fue el único club, o para jugar en Chile, en el Colo Colo, pero el Zaragoza no le abrió la puerta y el meta se quedó hasta final de curso. No le van a faltar posibilidades cuando acabe el curso, pero la primera palabra es de Monterrey y todo apunta a que el meta está ante sus últimos siete partidos de zaragocista.