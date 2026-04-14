Bazdar, Pau Sans y Kosa, tres cesiones productivas y con minutos

Pau Sans, Samed Bazdar y Sebastian Kosa tuvieron que hacer las maletas en enero en el Real Zaragoza y los tres se fueron cedidos tras caer en el ostracismo con Sellés, aunque lo cierto es que el central ya estaba en esa situación con Gabi en la temporada pasada y su salida ya estuvo en los planes en verano. El ariete zaragozano se marchó al KS Cracovia de la Ekstraklasa, que tiene una opción de compra de un millón de euros para hacerse con el 80% de su pase, el futuro de Bazdar se ligó al Jagiellonia también de Polonia, con una opción de compra de dos millones por el mismo porcentaje que Pau, y Kosa regresó a su país, al Kosice, en este caso sin opción y sin que su club de destino en Eslovaquia asuma toda su ficha, lo que sí sucede con sus compañeros, teniendo en cuenta que tanto Jagiellonia como Cracovia pagan una pequeña cifra por esas cesiones.

Lo cierto es que de momento están siendo productivas en los minutos disputadas las tres, en particular la de Pau Sans, que ha jugado en 10 partidos de la Ekastraklasa desde su llegada a finales de enero, con nueve de ellos como titular y uno saliendo desde el banquillo, ante el Legia Varsovia, la única vez que no estuvo en el once, con 688 minutos disputados, alternando las dos bandas, donde ha jugado más, y de segunda punta para el equipo dirigido por Luka Elsner.

Bazdar ha sido menos fijo para Adrian Siemieniec en el club de Białystok. Ha jugado en 10 partidos de Liga, con dos goles, y en otros dos de la eliminatoria de Conference League ante la Fiorentina donde su club estuvo a punto de lograr dar la sorpresa. Eso sí, el ariete, jugando caído a banda y como referencia, solo ha sido titular en cuatro de esos 12, tres de la Ekstraklasa y uno en Europa, para sumar un total de 442 minutos oficiales en su nuevo destino.

Además, selló con Bosnia en la repesca ante Gales e Italia el billete para el Mundial. No participó en esos dos encuentros, pero es fijo en todas las convocatorias de Sergej Barbarez, por lo que todo apunta a que no se perderá la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Bazdar, como Pau Sans, tiene contrato hasta 2029, pero en el caso del balcánico si el Jagiellonia no compra su pase y hay descenso por lo que supone su salario y la amortización de su fichaje (tres millones pagados al Partizan) no seguirá. Y también parece factible que en caso de permanencia en Segunda se le busque un destino y hacer caja con él.

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El central Sebastian Kosa tiene contrato hasta 2028 y ha contado con casi nulas opciones de jugar cuando ha estado disponible desde su llegada del Spartak Trnava por 250.000 euros en el verano de 2024. En el Kosice está recuperando sensaciones de juego y suma siete partidos, cuatro de la Nike Liga y tres del grupo de descenso (Relegation Round), más uno de Copa, los ocho estando en el once, con un total de 702 minutos y solo una lesión muscular que le dejó fuera tres encuentros.