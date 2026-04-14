El 'caso Soberón' acentúa el drama de la delantera del Real Zaragoza

Hay ‘caso Soberón’. La exclusión del delantero, por decisión técnica, de la lista de convocados que se desplazaron a Córdoba, advirtió del descontento existente en el cuerpo técnico con el punta cántabro, el tercer delantero para David Navarro tras Dani Gómez y Kodro.

A expensas de si la decisión tiene continuidad en las próximas jornadas o se trata únicamente de un toque de atención, el caso es que el asunto viene a acentuar la gran cantidad de problemas que llevan afectando a la delantera zaragocista durante todo el curso. Además, reduce aún más la nómina de puntas que cuentan para el técnico, que hasta ahora no ha concedido un solo minuto a dos de ellos: Agada y Bakis. El primero, de hecho, apenas entra en las convocatorias mientras que el segundo, algo más asiduo en las citaciones, no juega desde hace casi tres meses, cuando saltó en la segunda parte contra el Albacete (2-0) todavía con Sellés en el banquillo. Ninguno de los dos ha sido titular en Liga esta temporada.

Así que Kodro y Dani Gómez se quedan ahora como los únicos delanteros que gozan de la confianza de David Navarro, que el pasado sábado en Córdoba cambió de planes respecto a la jornada anterior y dispuso una formación con un único punta (Gómez) después de haber apostado mayormente por los dos cuando ambos (el madrileño y Kodro) han estado disponibles.

En Córdoba, sin embargo, el cambio de táctica no funcionó. Trató Navarro de tapar los pasillos interiores y reforzar la medular con un trivote para atacar al cuadro andaluz desde los costados, donde reside su punto más débil. Sin embargo, el plan fracasó y el Zaragoza naufragó tanto en defensa como en ataque. Para cuando entró Kodro en escena para acompañar a Dani (minuto 77), ya era demasiado tarde.

Baja el caudal ofensivo

Ha perdido el Zaragoza gol (el sábado fue el primer partido desde el relevo en el banquillo que se quedó sin marcar) y eso que Dani y Kodro, máximos artilleros del equipo con 15 goles entre ambos (8 el madrileño y 7 el hispano-bosnio), habían logrado estirar una racha que les había llevado a marcar siempre uno u otro desde la llegada de Navarro y que se quebró en Leganés, donde Kodro fue suplente como consecuencia de los problemas físicos que viene arrastrando desde hace semanas.

Desde la llegada del técnico aragonés, Soberón solo ha jugado 25 minutos, repartidos en los partidos ante el Deportivo (8) y el Mirandés (17)

Y es que la delantera, al igual que el centro de la defensa, viene siendo un foco de problemas desde que el balón echó a rodar allá por el mes de agosto. Gabi eligió a Dani Gómez por encima de todos y relegó a Soberón y Bazdar, mientras que Bakis, al que Txema Indias no logró dar salida ni en verano ni en invierno, no contaba para nada. En cambio, Sellés eligió a Soberón y rescató a Bakis, al que colocó incluso por delante de Dani, y abrió la puerta a Bazdar, que se marchó a Polonia para que su puesto lo ocupe ahora un jugador, Agada, fichado a golpe de vídeo y que llevaba cuatro meses parado para poner en evidencia a la dirección deportiva. 42 minutos repartidos en dos partidos ha jugado el africano.

Ahora, Navarro ha aparcado tanto a Agada como a Bakis, con los que no cuenta, para quedarse con tres delanteros centros natos (Dani, Kodro y Soberón), pero la exclusión del cántabro de la última convocatoria abre un nuevo escenario en una vanguardia envuelta en líos durante todo un curso en el que el Zaragoza sigue siendo, por otra parte, el equipo menos goleador de la categoría, con apenas 31 tantos en 35 jornadas.

Desde la llegada del técnico aragonés, Soberón solo ha jugado 25 minutos, repartidos en los partidos ante el Deportivo (8) y el Mirandés (17).