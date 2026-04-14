Dani Gómez, el goleador silencioso: ya es el séptimo en esta etapa del Real Zaragoza en Segunda

Con altibajos en su rendimiento, con una época de injustificable ostracismo entre noviembre pasado y enero, cuando Rubén Sellés, y por ende el Real Zaragoza, le presionaron para que se buscara una salida y con poco más de un año en su etapa de blanquillo, Dani Gómez, en 40 partidos en Liga, ya suma 12 goles. Es una cifra que le iguala con Francho, Roger Martí y Soberón, aunque con mejores promedios que esos tres futbolistas y que ya le supone tener solo seis por delante desde que el Zaragoza bajó a la categoría de plata: los también arietes Ángel Rodríguez (32), Iván Azón (25), Borja Bastón (22), Borja Iglesias (22) y Luis Suárez (19) y el centrocampista Javi Ros, con 14 en siete temporadas, la mitad de ellos de penalti.

Dani Gómez arribó al final del mercado de enero del curso pasado con un acuerdo de traspaso con el Levante, que lo tenía cedido en el Valencia y que conserva una parte de sus derechos (25%) y con un contrato elevado, 650.000 euros más objetivos por temporada, y largo, hasta 2028. Con Gabi en el final de la campaña pasada tuvo un protagonismo más irregular, pero anotó cuatro dianas, una la decisiva en la victoria vital para la permanencia ante el Cartagena, además de ver puerta también ante el Albacete, el Eldense y el Castellón, todos partidos que acabaron en derrota.

Llegó al final del mercado de enero de 2025 y anotó cuatro dianas, teniendo un inicio irregular con Gabi, que después le hizo fijo en el comienzo de este curso para pasar al casi ostracismo con Sellés hasta que acabó la ventana invernal y ahora ser indiscutible. Suma ocho tantos, su segunda mejor marca de profesional en una Liga

Pudo irse en verano, al Aris de Salónica griego sobre todo, pero se quedó y convenció a Gabi, con el que el inicio de su etapa no había sido todo lo positivo en la relación de ambos. Fue el ariete titular en el arranque del curso y caer en desgracia con Sellés para que no se diera una salida en enero, con el Sporting de más claro candidato, y que después ya fuera fijo en el final de la etapa del míster valenciano y en toda la de Navarro, siendo el único jugador de campo que ha sido titular siempre con el entrenador zaragozano.

Un gol cada 188 minutos

Es el Pichichi liguero, con ocho dianas (su mejor registro en una Liga en su etapa de profesional son las 9 con el Tenerife en la 19-20). Marcó en las victorias caseras ante Almería y Racing, en los empates frente a Castellón en Castalia, Valladolid en el Ibercaja y en Málaga y en las derrotas con el Andorra en Encamp, el Deportivo en Riazor y el Mirandés en el feudo zaragocista. En total 12 dianas, cuatro de penalti, que han ayudado a sumar 12 puntos y que le sitúan en un promedio de goles por minuto en Liga de una diana cada 188.

Solo Borja Bastón, Borja Iglesias, Luis Suárez y Ángel tienen mejor promedio de goles por minuto que el delantero madrileño en esta etapa en Segunda iniciada en el descenso en 2013

No es para nada mal regsitro. Ángel Rodríguez, en sus 32 dianas en 73 partidos de Liga en dos temporadas, que le convierten en el máximo artillero en esta etapa, marcó cada 185 minutos, mientras que los tres goleadores seriales que ha tenido el Zaragoza en un curso desde que bajó a Segunda en 2013 tienen mejor rendimiento que Dani. Borja Bastón firmó 22 en 38 partidos de Liga (cada 149 minutos), Borja Iglesias se quedó en 22 en 39 citas (cada 156 minutos) y Luis Suárez, con 19 en 37, vio puerta cada 168. Azón, entre 2020 y enero de 2025, cuando firmó por el Como 1907 (ahora está cedido en el Ipswich Town) para que Dani Gómez viniera a ocupar el sitio del 9 canterano, rubricó 25 tantos en 144 citas, anotando cada 298 minutos.

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Así, Dani tiene en la mano alcanzar a Javi Ros, que necesitó 146 partidos para firmar las 14 dianas que selló el centrocampista navarro y ha igualado los 12 goles ligueros de Francho Serrano, en 187 partidos, de Mario Soberón, en 49 choques, y de Roger Martí, en 37, tres menos que Gómez, pero con 400 miutos más que el ariete madrileño y un promedio peor en el ahora ariete del Cádiz de cada 223 minutos. Con 11 goles ligueros y ya superados por Dani Gómez en esta etapa están Maikel Mesa, en un solo curso (23-24), Valentín Vada, este en dos temporadas, como Juanjo Narváez o Manu Lanzorote, o Jorge Pombo, en cuatro en el caso del canterano.