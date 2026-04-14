La fragilidad defensiva del Real Zaragoza, solo 16 porterías a cero en las dos últimas temporadas

La temporada que comenzó con la aseveración de Txema Indias en su presentación, el ya famoso “hay que hacer un bloque sólido y llevar los partidos al 0-0 e intentar meter un gol”, como aseguró el entonces director deportivo en junio pasado, es la que menos veces el Real Zaragoza ha puesto el cerrojo en su portería, solo en ocho ocasiones en 35 jornadas, igualando el récord del curso pasado, el peor en esa faceta desde que bajó, donde solo pudo cerrar su marco en esas mismas ocho ocasiones en 42 citas.

Total que el Zaragoza solo ha dejado en 16 partidos de los últimos 77 de Liga su marco sellado (es decir en 61 ha encajado una o más dianas), un dato que explica muchas cosas en estos dos últimos años, el pasado con el fantasma del descenso rondando muy cerca y en el actual con esa amenaza más que presente. Solo el Almería, el Racing, la Cultural y el Andorra, con siete porterías a cero en este curso, y el Mirandés, con tres, han dejado menos veces su marco cerrado que el Zaragoza, que ha turnado dos arqueros en este curso, Andrada que lo ha logrado en siete duelos ligueros de 25 disputados por él, y Adrián, que lo firmó en uno de 10.

Leganés, Mirandés y Córdoba han logrado batir a Andrada en esta etapa de David Navarro, que empezó sin recibir goles en las victorias frente al Cádiz, el Almería y el Racing, encajando solo dianas en Riazor

Logró David Navarro cerrar la portería zaragocista a su llegada, dejando el cero en su marco en las victorias ante Cádiz, Almería y Racing, en estos dos casos con mucho mérito al ser los dos mejores ataques de la categoría, pero la racha se ha truncado en los tres encuentros más recientes: en el empate en Leganés, donde marcó Óscar Plano (1-1), en la derrota en el Ibercaja ante el Mirandés (1-2), donde lo hicieron Unax y Carlos Fernández, y en el tropiezo en Córdoba (1-0), con diana de Rubén Alvés. El Zaragoza en esa faceta vuelve, pues, a las andadas tras la esperanzadora llegada del nuevo entrenador.

A esos tres choques sin encajar con Navarro se le añaden las tres veces que lo logró Sellés, en la victoria en el derbi con el Huesca (1-0) y en los empates en Castellón y en lLón ante la Cultural y las dos ocasiones con Gabi, en el triunfo en Vitoria con el Mirandés (0-1) y en el empate en casa con el Albacete. El curso pasado, la portería a cero la dejó el Zaragoza ante el Cádiz (0-4), el Mirandés (0-0), el Elche (3-0), el Málaga (0-0) y el Racing de Ferrol (1-0), este choque también con Navarro de entrenador tras la dimisión de Víctor Fernández, y ya en la segunda parte del campeonato ante Cádiz (0-0), Mirandés (1-0) y Deportivo (1-0), esta última la victoria que supuso la sufrida permanencia matemática.

El registro más positivo son las 16 porterías a cero que dejó el Zaragoza en la 15-16, donde se quedó a un paso de la promoción, y las 15 de la 20-21 y de la 22-23

Así que este curso y el pasado tienen el registro más bajo de porterías a cero en esta etapa en Segunda que comenzó en 2013. En ese campeonato inicial en la categoría de plata tras descender (13-14), el equipo zaragocista dejó su arco limpio solo en nueve ocasiones, lo que hasta hace poco suponía el peor dato. En el lado contrario están las 16 porterías a cero que dejó el equipo en la 15-16, donde se quedó a un paso de la promoción, que perdió en Palamós ante el Llagostera en el último encuentro liguero, y las 15 de la 20-21, donde la salvación con JIM se sustentó en muchos partidos sin encajar, y en la 22-23. Con 13 porterías a cero se llegó al final de la Liga regular en la 17-18, donde acabó tercero y cayó en el playoff tras una gran segunda vuelta, y en la 23-24.

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Hasta el momento, el Zaragoza que menos goles ha encajado ha sido el de la 22-23 con solo 39 dianas recibidas en el curso donde alcanzó las 15 porterías a cero, mientras que la campaña pasada fue la peor en la faceta de tantos recibidos con hasta 63, una cifra que no apunta a repetirse en esta Liga, donde ya suma 47 dianas en contra cuando quedan siete citas.