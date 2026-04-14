Francho vuelve con el grupo y David Navarro espera mañana a Keidi Bare y Rober

El Real Zaragoza ha regresado este martes por la tarde a los entrenamientos tras la derrota del pasado sábado en Córdoba y lo ha hecho con la buena, y esperada, noticia del retorno al trabajo grupal de Francho Serrano, tras dos semanas de parón, desde el martes 31 de marzo, por el dolor en su rodilla derecha, en el menisco externo que tiene roto desde finales de noviembre. El capitán, que se ha perdido los duelos ante Leganés, Mirandés y Córdoba, en los que el equipo no ha ganado y ha frenado su buen momento, apunta de forma más que decidida, porque es también el deseo firme del jugador, a estar en la decisiva final frente al Ceuta en el Ibercaja Estadio del sábado (16.15 horas).

Para ese choque Navarro espera también a Keidi Bare y Rober González, que este martes se han ejercitado al margen pero que el miércoles está previsto que se integren con el grupo, o al menos se prueben, tras las molestias en los isquiotibiales que les dejaron fuera ante el Córdoba, dos ausencias muy significativas en esa cita, como también lo fue la de Francho. El albanés, con una sobrecarga, apunta a estar seguro el sábado y con Rober había más dudas ya que la molestia en la zona era mayor, aunque las pruebas no detectaron lesión y puede llegar también a la cita teniendo en cuenta que es el jugador de más talento en ataque del equipo, mientras que los retornos de Keidi y Francho suponen jerarquía y despliegue para una cita vital y de obligada victoria para huir del descenso.

Mientras, Aguirregabiria y Radovanovic no se han ejercitado con el grupo por respectivos procesos gastrointestinales, aunque con días por delante su presencia no parece peligrar. El lateral vasco, de hecho, ha estado en la Ciudad Deportiva y ha trabajado al margen, por lo que la previsión es que, salvo sorpresa, estén a disposición de Navarro el sábado y son dos de sus fijos en el once.

La decisión con Guti

Raúl Guti sigue acumulando trabajo grupal tras volver la semana pasada de forma parcial después de más de dos meses de baja por una rotura en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha el 30 de enero en Albacete y está recuperado de esa lesión, por lo que su presencia en la lista ante el Ceuta dependerá de su ritmo físico. Con todo, lo más posible es que Navarro espere al derbi para contar en una convocatoria con el canterano. Por su parte, Paul Akouokou, Tachi y Valery siguen al margen y son bajas seguras para el partido por sus respectivos procesos de recuperación de sus lesiones.

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Del Deportivo Aragón han estado en la lesión de este martes el meta Obón, el extremo Iker Vadillo, que debutó en una lista en el duelo en Córdoba, y los defensas Hugo Barrachina y Sabater