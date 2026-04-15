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Muy buenas noticias en el Real Zaragoza: Rober y Keidi Bare vuelven al grupo y apuntan a estar disponibles ante el Ceuta

Aguirregabiria y Radovanovic también entrenan con normalidad tras superar su virus estomacal

Rober y Keidi Bare sonríen durante un entrenamiento del Zaragoza.

Rober y Keidi Bare sonríen durante un entrenamiento del Zaragoza. / Jaime Galindo

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

El paso de la semana va aclarando el panorama en el Real Zaragoza,. Los nubarrones provocados por los problemas físicos de tres pilares básicos, Francho, Keidi Bare y Rober, que habían provocado una tormenta en Córdoba amenazaban las esperanzas de salvación, que pasan inexorablemente por una victoria en el crucial encuentro del sábado ante el Ceuta. Sin embargo, los tres ya se ejercitan con el grupo este miércoles, lo que invita al optimismo de cara a su concurso en la trascendental cita del fin de semana.

Si Francho había sido el primero en levantar el pulgar al participar ya en la sesión de entrenamiento del martes, la segunda práctica de la semana ha deparado las buenas noticias del reencuentro con sus compañeros de Keidi Bare y Rober, que apuntan a estar disponibles frente al Ceuta, que afrontará la cita con los deberes hechos tras haber asegurado ya la salvación.

De este modo, David Navarro podrá recuperar, salvo retroceso, a tres piezas esenciales en el engranaje del equipo. Además, también estarán listos Aguirregabiria y Radovanovic, que tampoco pudieron entrenar el martes debido a una gastroenteritis. El lateral es fijo en el costado derecho de la zaga, mientras que el central viene siendo titular junto a El Yamiq ante los recurrentes problemas físicos de Insua.

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Valery, Tachi y Paul Akouokou, lesionados de larga duración, han sido las únicas bajas en una sesión que volvió a contar con el extremo del filial y exjugador del CD Robres Vadillo.

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