El exjugador del Real Zaragoza Ander Herrera marca su primer gol con Boca Juniors: "Es una persona muy noble"
Se trata del primer jugador español que anota un tanto con el club argentino
El exjugador del Real Zaragoza Ander Herrera logró al fin su primer gol como jugador de Boca Juniors al anotar el tercer y último tanto del cuadro argentino en la victoria (3-0) ante el Barcelona de Ecuador en la segunda jornada de la Copa Libertadores.
Ander cerró la goleada con un disparo lejano ajustado al poste para inaugurar al fin su cuenta realizadora con Boca, en el que milita desde enero de 2025, cuando llegó procedente del Athletic apenas unos meses después de desechar la opción de regresar al Zaragoza.
El tanto de Herrera supone, además, el primero marcado por un jugador español en el histórico club xeneize.
Claudio Úbeda, entrenador de Boca, se deshizo en elogios hacia el centrocampista: "Tanto los compañeros como el cuerpo técnico estamos muy contentos por ese primer gol de Ander. Es una persona muy noble, muy positiva dentro del grupo y muy capaz uqe habla bien dentro de la cancha. Se ha sumado al grupo de manera extraordinaria y me pone contento que le vaya bien".
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