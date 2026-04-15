El Huesca no mandará entradas al Real Zaragoza, no habrá afición blanquilla ni permitirá "camisetas, bufandas o cualquier distintivo visitante" en El Alcoraz

No habrá entradas para la afición del Real Zaragoza en el derbi del próximo domingo 26 frente a la SD Huesca. Tal y como hiciera el Deportivo de La Coruña, el club altoaragonés ha decidido no enviar boletos a la entidad blanquilla apelando al principio de reciprocidad (los únicos que no han entendido la situación excepcional del Ibercaja Estadio) y a la alta demanda por parte de los abonados azulgranas.

"La SD Huesca comunica que, de cara al próximo encuentro frente al Real Zaragoza en El Alcoraz, no habrá disponibilidad de entradas para la afición visitante. Asimismo, el club desea trasladar que se mantendrá el criterio de reciprocidad aplicado en el partido de la primera vuelta en el Ibercaja Estadio, en el que la SD Huesca no dispuso de entradas para su afición. La decisión viene motivada por la alta demanda existente por parte de nuestros abonados, así como por las solicitudes recibidas desde el área de patrocinio, en un contexto de disponibilidad muy limitada de localidades en el estadio", argumentó el club oscense en un comunicado oficial.

Además, tampoco permitirá que haya aficionados del Real Zaragoza en El Alcoraz en zonas de seguidores locales: "El club recuerda que, en base a la normativa vigente, por motivos de seguridad, no está permitida la presencia de aficionados visitantes en zonas destinadas a la afición local. En base a esto, no se permitirá el acceso con camisetas, bufandas o cualquier distintivo del equipo visitante".

Las entradas las podrán adquirir solamente abonados, empresas patrocinadoras y colaboradoras del club azulgrana con un máximo de dos por persona o empresa. Los precios oscilan para adultos entre los 15 euros de Gol y los 35 euros de General y Preferencia. Las entradas infantiles tendrán un coste unitario de 10 euros.

El Real Zaragoza contesta

El Real Zaragoza, inmediatamente, hizo público también un comunicado oficial en el que mostró "nuestra más absoluta decepción ante una decisión que consideramos perjudicial para nuestros aficionados". "Lamentamos profundamente que se vean privados de acudir a El Alcoraz para apoyar al equipo, rompiendo con una tradición reciente en un encuentro significativo para nuestra región", agregó.

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La entidad, aseguró, propuso a la SD Huesca sortear entre los aficionados las 80 entradas de cortesía de las que disponen, pero "dicha propuesta fue rechazada por el club anfitrión alegando motivos de seguridad en la grada". Por ello, el Real Zaragoza ha decidido renunciar a esas 80 localidades, "declinar cualquier invitación de encuentro entre directivas previo al partido y reducir al mínimo su representación institucional en el palco de El Alcoraz".