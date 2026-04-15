Lalo pesca en el caladero de Primera RFEF

Desde su llegada a principios de marzo y como admitió en su presentación y en una entrevista con este diario el pasado 18 de marzo, Lalo Arantegui está trabajando en un doble escenario en el Real Zaragoza para la próxima temporada, en caso de una hipotética permanencia en la categoría de plata y en la situación de descenso y salida del fútbol profesional para jugar en Primera RFEF, donde el proyecto zaragocista también sería poderoso a nivel económico. Y, de momento, está apostando por futbolistas que le puedan valer al proyecto para ambos escenarios, al margen de haber cerrado ya la continuidad de los canteranos Hugo Pinilla y Lucas Terrer, trabajar en la renovación, complicada por las diferencias, de Álex Gomes y tener más que sentadas las bases de la de Hugo Barrachina, que también prorrogará su contrato por tres años más.

Sus miras en estas primeras semanas en el cargo han estado en el caladero de Primera RFEF, donde el director deportivo zaragocista ya ha cerrado la contratación del extremo del Nástic Jaume Jardí por tres temporadas y tiene dos más muy avanzadas, además de plantear movimientos por otros jugadores que destacan en la categoría, el guardameta Diego Fuoli(Sabadell), como ya contó este diario, un fichaje de elevada dificultad al tener contrato y que solo se daría en caso de permanencia en LaLiga Hypermotion y el delantero Víctor Mingo (Arenteiro), que también está en el foco y que como Jardí acaba contrato en junio, aunque en este caso la pelea por el ariete es importante y no ha tomado una decisión todavía.

Jaume jardí, en un partido con el Nástic. / NÁSTIC DE TARRAGONA

"En el corto plazo, puedes estar pensando en jugadores que te valen para las dos categorías y que piensas que van a ser importantes en ambas. Independientemente de dónde estemos, van a ser dos proyectos de ascenso, eso sí. Más o menos se sabe cómo trabajo: a mí me encantaría que el primer día de pretemporada el 70, 80% del equipo esté disponible para el entrenador porque cuanto más equipo hagamos desde el principio, mejor", aseguró en esa entrevista en este diario, donde tambien admitió que en caso de descenso a Primera RFEF sería una plantilla prácticamente en blanco salvo en los casos de algunos canteranos. Si no hay descenso y el Zaragoza sigue en Segunda la revolución también sería importante, puesto que hay muchos jugadores que acaban vínculo.

Lógicamente, el margen de anticipación con el que siempre trabaja Lalo Arantegui choca con la muy distinta realidad que será un proyecto en Segunda con la del descenso, pero eso no ha impedido que el director deportivo ya haya dado pasos firmes en la configuración de la próxima plantilla del conjunto zaragocista.

De momento, Jaume Jardí (24 años) ya es el primer fichaje de la nueva etapa de Lalo Arantegui en la entidad zaragocista, un extremo zurdo que acumula 11 goles y tres asistencias en el Nástic, donde cumple su tercera temporada. Firmará por tres años en cuanto acabe la campaña con su actual equipo, que pelea por evitar el descenso en el Grupo 2, para ser nuevo futbolista del Zaragoza. Además, tiene otros dos jugadores de la tercera categoría del fútbol español muy avanzados.

Diego Fuoli, con el Sabadell. / CE SABADELL

No son en ningún caso Diego Fuoli (Sabadell), de 28 años, objetivo número uno para la portería, y Víctor Mingo, delantero del Arenteiro. El arquero zaragozano, en las filas del Sabadell y que está siendo el mejor meta de Primera RFEF en este curso, con 19 porterías a cero y solo 20 tantos encajados en 32 citas en el segundo clasificado del Grupo 2, tiene un año más de contrato en el conjunto arlequinado, al que llegó el verano pasado tras un gran curso en el Tarazona, y tendría otro más, hasta 2028, si suben a Segunda. El Sabadell, que puede ascender a la categoría de plata, pedirá traspaso y su llegada será inviable en Primera RFEF para el Zaragoza. En caso de permanencia se buscará un acuerdo con el club arlequinado por un meta al que Lalo ya quiso fichar en 2020, en su anterior etapa.

Víctor Mingo celebra un gol con el Arenteiro. / ARENTEIRO

Mingo es ahora mismo uno de los futbolistas con más posibilidades de dar el salto a Segunda, donde es seguido muy de cerca por el Cádiz, el Almería y el Granada, entre otros, además de clubs portugueses. El Zaragoza lo tiene en el foco y, según algunas fuentes, ya habría contactado con él, aunque en ningún caso su fichaje está cerrado. Formado en el Getafe, el ariete madrileño, de 22 años, llegó a la cantera del RCD Espanyol en julio de 2024 procedente del Illescas de Segunda Federación, donde había anotado 27 goles en dos temporadas.

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Al Arenteiro arribó el punta madrileño el verano pasado, firmando por una sola temporada tras dejar el filial del Espanyol. Es un delantero de referencia, un nueve, fuerte físicamente y que va bien por alto, sumando doce goles y dos asistencias en el Arenteiro, colista del Grupo 1.