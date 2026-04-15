Marcos Cuenca, jugador del Real Zaragoza: "Lo de Córdoba no se volverá a repetir, hemos aprendido la lección"

Marcos Cuenca, cuya temporada da para un reportaje de esos producidos por las plataformas de moda, lo tiene claro: "Lo vamos a sacar seguro", asegura el canterano en un mensaje calcado al pregonado hace un par de semanas por Keidi Bare y que viene a confirmar que el vestuario del Real Zaragoza sigue creyendo a pies juntillas en la salvación.

El atacante aragonés, sin embargo, advierte que el equipo está obligado a no volver a repetir la imagen ofrecida el sábado pasado en Córdoba, donde careció de la actitud que exige la lucha por la vida y que fue denunciada tanto por el técnico, David Navarro, como por el capitán Toni Moya: "No dimos la imagen que teníamos que dar pero hemos aprendido la lección. No se volverá a repetir y así lo hemos hablado en el vestuario", traslada el aragonés, que asegura que la puesta en escena ante el Ceuta será muy distinta. "Vamos a ir a muerte, al cien por cien. No hacemos cuenta, sino que primero vamos a por el Ceuta con el apoyo de nuestra gente. El ambiente en casa en los dos últimos partidos ha sido impresionante y seguro que nos vuelven a ayudar a ganar el partido".

Porque la plantilla sigue "creyendo", afirma Cuenca, que asume el sufrimiento. "Nadie dijo que iba a ser fácil, pero estamos enteros y preparados para ir a por el Ceuta", a expensas de si se mantiene en un once inicial al que opositan jugadores importantes que ya están recuperados de sus dolencias: "Yo estoy contento con mi rendimiento. Intento darle al míster lo que me pide y creo que he crecido en muchas cosas, aunque aún me faltan mucho por mejorar", como su aportación a la hora de definir. "Me falta mejorar en los últimos metros, sí. Al principio me costó entender lo que David quería de mí, pero he ido progresando para saber cómo hacer daño desde mi posición".