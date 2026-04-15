La promesa del Real Zaragoza que celebra un ascenso a Primera Federación: "Salir de casa por primera vez y sentir que sigues en ella"

La Ciudad Deportiva del Real Zaragoza sigue siendo una mina de jóvenes talentos que luchan por un mismo objetivo: cumplir un sueño que muy pocos consiguen, ser futbolista profesional. Francho Serrano, Alejandro Francés o Iván Azón son claro ejemplo de canteranos que entrando siendo niños a las instalaciones de la carretera Valencia y que han conseguido debutar en el fútbol profesional con la camiseta del león. La situación que atraviesa el club ha llevado a algún entrenador a mirar hacia abajo para sumar en entrenamientos, completar convocatorias e incluso debutar.

También hay casos de jugadores que, tras debutar en Segunda División con el Real Zaragoza, han tenido que abandonar el club y probar suerte en otros conjuntos. El traspaso de Marcos Luna al Almería este verano, la cesión de Adrián Liso al Getafe o la de Pau Sans a Polonia son algunos de los ejemplos más cercanos. Hay un jugador de la generación 2004, la misma que Sans, que abandonó la Ciudad Deportiva este pasado verano tras conseguir debutar con el Real Zaragoza en 2024 de la mano de Víctor Fernández.

Ascenso a Primera Federación

Es el caso de Pablo Cortés. El talentoso futbolista ha conseguido ascender a Primera Federación con el Deportivo Fabril, filial del Deportivo de La Coruña, que milita en el Grupo 1 de Segunda Federación. A falta de tres jornadas, el equipo de Cortés estará la temporada que viene en la tercera competición del fútbol español. Aparte del canterano, el zaragozano Ismael Arilla forma parte de este hito al desempeñar la función de Director de Fútbol Formativo. Un puesto al que llegó de la mano de Fernando Soriano, máximo responsable de la parcela deportiva del conjunto coruñés. "Salir de casa por primera vez y sentir que sigues en ella. Año inolvidable con un grupo espectacular. Cuando un equipo cree de verdad, pasan cosas grandes. A por más!!", ha comentado en sus redes sociales el zaragozano.

Pablo Cortés llegó al Deportivo Fabril este verano. / RC Deportivo

En su primera temporada fuera del club de su corazón, Pablo Cortés ha jugado 614 minutos repartidos en 23 partidos. El canterano zaragocista ha sido de la partida en cuatro ocasiones en las que ha conseguido anotar un gol. Todavía faltan tres partidos de liga para que Cortés acumule más minutos y buenas sensaciones. Antes de su salida del Real Zaragoza este verano, Pablo Cortés era un fijo en las pretemporadas del club. El habilidoso mediapunta renovó en 2024, pero la falta de oportunidades en el primer equipo le llevaron a abandonar la entidad hace unos meses.

Manuel Pablo, entrenador de Pablo Cortés, posa junto a los zaragozanos Ismael Arilla y Fernando Soriano. / RC Deportivo

Su debut en Segunda División

27 de abril de 2024. Este es el día que quedará guardado en la retina del canterano. Pablo Cortés saltó al césped de Butarque en el minuto 89, sustituyendo a Fran Gámez, para debutar en partido oficial con el Real Zaragoza. Ya han pasado cerca de dos años desde que Víctor Fernández apostará por el canterano para cumplir un sueño que llevaba persiguiendo desde que entrará a las categorías inferiores. El encuentro acabó con empate uno, mismo resultado que est temporada, tras anotar Maikel Mesa un gol de penalti en los últimos minutos.

Ferviente admirador de Messi, su ídolo, y estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el canterano se unía a la nutrida representación de productos formados en las instalaciones de la carretera Valencia que han debuta en el primer equipo en este periplo por la Segunda División. Dos años después de vestirse la elástica del Real Zaragoza, Pablo Cortés continúa sumando otro hito a su carrera deportiva.

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A pesar de la situación actual que atraviesa el club, la cantera del Real Zaragoza sigue dotando de mirlos al primer equipo. Marcos Cuenca, Juan Sebastián, Hugo Pinilla o Lucas Terrer han sido algunos de los canteranos que han seguido los pasos de Pablo Cortés y han alcanzado el sueño de todo zaragocista que llega a las instalaciones de la carrtera Valencia con el objetivo de algún día debutar con el club de sus vidas.