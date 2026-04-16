Álex Gomes no entrena con el Real Zaragoza por una sobrecarga en el isquiotibial: "No parece gran cosa"

El Real Zaragoza se ejercitó este jueves en el Ibercaja Estadio, donde no lo hacía desde hacía dos semanas, y la única ausencia no esperada fue la de Álex Gomes, que sintió molestias en la última acción del entrenamiento del miércoles.

El central tiene una sobrecarga en el isquiotibial, pero David Navarro reconoció que "no parece gran cosa": "Dentro de las primeras 24 horas reposo, tratamiento y a ver cómo está mañana", dijo el técnico.

En el entrenamiento continuaron trabajando al mismo ritmo Rober y Keidi Bare, que fueron baja ante el Córdoba; Francho, que se perdió también el del Mirandés; y Raúl Guti, que no juega por lesión desde el Albacete en febrero, por lo que el preparador aragonés recupera efectivos para este sábado. "La sensación es buena", afirmó. Además, también metió en el saco a Saidu, que "acabó el partido con alguna cosilla".

También entrenaron con total normalidad tanto Aguirregabiria como Radovanovic, que ya volvieron el miércoles tras perderse el martes la sesión por problemas gastrointestinales.

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Por tanto, David Navarro solo tiene las bajas ya esperadas de Paul Akouokou, Valery Fernández y Tachi.