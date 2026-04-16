David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "¿Pensábamos que no iba a ser difícil? Hace un mes si decimos que vamos a estar a cuatro puntos jugando en casa lo firmábamos"

Desde que llegó David Navarro al Real Zaragoza se ha mantenido invariable en su discurso tanto en público como en privado. Cada partido es una final y la resolución de la salvación llegará al final, no antes, y por eso se afana tanto el trabajar también el aspecto mental. Los últimos partidos, especialmente las dos derrotas ante el Mirandés y el Córdoba, han sido palos duros, "dos bofetones", pero el preparador aragonés no siente que ante el Ceuta sea "la última bala" para la salvación.

"Siento que es la última bala desde el Cádiz. ¿Está dando oportunidades el Cádiz o nosotros? Hace un mes, si decimos que vamos a estar a cuatro puntos y jugando en casa lo firmábamos y más con el calendario de marzo. Escuchaba hacer un punto de doce e hicimos siete. ¿Pensábamos que no iba a ser difícil?", explicó David Navarro.

Ahora bien, también reconoció que "no estamos para sensaciones" y sí para vencer partidos: "Ojalá hubiéramos ganado los siete seguidos y tuviéramos ahora un mes y medio de tranquilidad. ¿Es la última bala? Cada día lo es", insistió.

De todos modos, confesó que es complicado estar en esa situación límite mental tanto tiempo y que ese cansancio se sobrepone con "más exigencia y volver a apretar". "Creo que nos hemos podido sentir cansados pero no estamos cansados. Yo veo al equipo entero y yo también me siento muy entero porque además esas situaciones de perder tienen que ser un rebote, o sea, que salga el coraje. Hay mucha gente en la vida con talento, inteligencia y habilidades, por lo que la diferencia es la marca, lo intangible, el coraje y cada vez que se tuerce una cosa, cómo reaccionas", prosiguió.

Así que, el objetivo es reponerse de las dos últimas derrotas, "seguir mejorando como equipo y hacer el sábado el mejor partido de la temporada y luego ir al siguiente y hacer un encuentro redondo". "Vamos a darle, el equipo está en plenitud y todos lo estamos, con muchas ganas de revancha, de salir y de defender el escudo y encima jugamos en nuestro hogar", puntualizó.

En definitiva, ante el Ceuta "se tiene que notar que nosotros nos jugamos más". "Tendremos que dar el 100% sí o sí y cuando haga falta el 110 o el 120, con alma y corazón", afirmó.

La enfermería y el balón parado

Confirmó que "las sensaciones son buenas" de Rober, Francho, Keidi Bare, Radovanovic y también de Raúl Guti y le restó importancia a las molestias de Álex Gomes, que tiene una sobrecarga en el isquiotibial: "En la última jugada del entrenamiento de ayer notó una sensación rara, pero no parece que sea mucha cosa. Reposo en las primeras 24 horas, tratamiento y a ver cómo está mañana", dijo.

Sobre la alineación, el aspecto físico no marcará los once elegidos ya que escogerá "quiénes son los adecuados para ganar y dentro de los adecuados los que estén mejor", pero sí que dejó la puerta abierta a otras variantes: "Recuperar gente nos abre nuevas expectativas porque podemos jugar con carriles, un rombo, tener centrocampistas para reponer... nos abre un abanico grande".

Lo que no le gusta tanto es el balón parado. Ante el Córdoba se encajaron dos tantos (uno legal y otro anulado) y dijo David Navarro que, si bien "con nosotros no habíamos encajado aún así", sí que "tenemos que mejorar con alguna carga o desequilibrio". Y en ataque, reconoció, "estamos produciendo cero y se verán nuevas acciones que esperamos tengan éxito".

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Por último, avisó sobre el Ceuta que "viene un lobo" y un equipo "que nos va a exigir": "Tienen una virtud y es que les da igual contra quién jueguen, es valiente y atrevido. Tiene los deberes hechos pero eso en el fútbol de ahora no es como antes, porque el 80% de los futbolistas acaban contrato y quieren demostrar".