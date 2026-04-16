Las peñas del Real Zaragoza, sobre que el Huesca no mande entradas visitantes: "Queremos ir a muerte con el equipo y hay que hacerlo a distancia"

La decisión de la SD Huesca de no dar entradas para el derbi aragonés para la afición zaragocista apelando al principio de reciprocidad por la falta de localidades en el Ibercaja Estadio en el encuentro de la primera vuelta ha enfadado mucho a los seguidores blanquillos, pero las peñas van más allá y en vez de señalar a la entidad azulgrana, que también, apuntan más arriba, hacia LaLiga, que ejerce un control extremo en muchos aspectos como el económico o la piratería pero no tiene una normativa que regule los cupos de seguidores visitantes o qué ocurre en situaciones excepcionales como la del Ibercaja Estadio por las obras de La Romareda y la reducción de aforo.

«Los clubs hacen lo que quieren, ya lo vivimos con el Andorra, el Deportivo y el Leganés y cada uno mira por su equipo, pero debería haber un acuerdo entre clubs con unos mínimos de entradas que fueran obligados y eso lo tendrían que dirigir desde arriba, desde LaLiga», valora Ismael Tornos, presidente de la Peña Zaragocista de La Almozara. «El equipo está fatal, la gente quiere estar cerca del Real Zaragoza en las buenas y en las malas y si hay que morir con ellos se muere, pero ahora no se puede ni morir con ellos, hay que hacerlo a distancia», agrega.

Además, Ismael también recuerda que el convenio de Aficiones Unidas «está sin renovar y ese es el principio del fracaso, porque las peñas teníamos ahí un cupo de entradas en casi todos los estadios obligadas y que podíamos disfrutar».

David Sanz, secretario de la Peña Zaragocista de Cuarte de Huerva, va en la misma línea y considera que «lo fácil es cargar contra una entidad u otra, pero hay un problema de base y es cómo está organizada LaLiga». «Controla totalmente lo financiero y en temas de seguridad o de entradas dejan hacer y deshacer a su antojo. LaLiga no obliga a que haya un mínimo de entradas en afición visitante y entiendo que por fuerza mayor no se den, así que cada club aplica sus intereses y no hay nada que les obligue a cambiarlo, por lo que el Huesca ha hecho lo que le va mejor aunque de una forma totalmente egoísta», explica.

De hecho, recuerda que «el Valladolid podría plantearse la misma situación y va a actuar de forma distinta», y al final, «los que se llevan todos los problemas son los aficionados, que no pueden viajar a ver a su equipo».

Octavio Oliva, de la peña de María de Huerva, que es un habitual viajero, se muestra contrariado por la decisión del Huesca: «Fastidia porque nos jugamos mucho y la afición del Real Zaragoza va a todos los desplazamientos. Es una putada gorda, pero estoy convencido de que en la zona local de El Alcoraz habrá mucha gente del Zaragoza».

Ricardo Blancas, presidente de la Peña Zaragocista Bal de Tena, tenía marcado en rojo el desplazamiento ya que es el partido más cercano a la comarca, pero se ha quedado en agua de borrajas: «Desde la sección viajera lo habíamos organizado y había varios apuntados, pero se ha ido al traste», confiesa.

En cuanto a la polémica, Ricardo no entiende «en absoluto los rollos que tienen entre sí los clubs, ese si tu me quitas yo te quito, porque no fomenta el buen ambiente entre aficiones». «Nos ha sentado muy mal porque quieres ir a apoyar al equipo en estos momentos delicados y no te dejan, pero es una muestra más de que en este fútbol moderno los aficionados importamos un pimiento y ya está».

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Por último, Ana Marín, presidenta de la Peña Zaragocista de Parque Goya, también incide en la culpabilidad de LaLiga: «Entre unos y otros los mayores perjudicados somos los aficionados que nos desplazamos. Por parte de LaLiga tendrían que regular esta situación porque siempre los perjudicados somos nosotros», valoró.