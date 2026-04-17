Álex Gomes no tiene lesión muscular, pero no llega ante el Ceuta

El Real Zaragoza ha realizado la última sesión antes del partido de este sábado en el Ibercaja Estadio ante el Ceuta (16.15 horas) en un entrenamiento en el que ha vuelto a estar ausente Álex Gomes, que tiene una sobrecarga en la musculatura isquiotibial y que tampoco se ejercitó el jueves con sus compañeros, estando ambos días en el gimnasio. Las pruebas al joven central han descartado una lesión de importancia, una rotura, pero no se le va a forzar para el partido ante el cuadro ceutí, donde son seguros los retornos a la convocatoria de Francho Serrano, Rober González y Keidi Bare.

Francho, que ha tenido que parar tres partidos (Leganés, Mirandés y Córdoba) por sus molestias en la rodilla, donde tiene el menisco externo roto desde finales de noviembre, ha trabajado con normalidad desde el martes, también lo ha hecho este viernes, y será de la partida en el once de David Navarro. Keidi Bare y Rober González, que no estuvieron en el Nuevo Arcángel por unas molestias en los isquiotibiales, han hecho los entrenamientos desde el miércoles, también este viernes, y podrán jugar ante el conjunto norteafricano y son dos futbolistas que, como Francho, son indispensables en los esquemas de David Navarro.

El regreso de Guti

Mientras, el entrenador debe decidir sobre el regreso a la citación de Raúl Guti, que lleva desde el miércoles de la semana pasada entrenando con el grupo tras la rotura en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha que sufrió el pasado 30 de enero en el partido en Albacete. El canterano está recuperado de esa dolencia y podría entrar de nuevo en esa lista, ya que no hay molestias en la zona y solo tiene la falta de ritmo competitivo tras tanto tiempo de baja y solo llevar poco más de una semana entrenando con el grupo.

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Para el partido ante el cuadro ceutí son baja Tachi, Paul y Valery, con sus respectivas lesiones, teniendo en cuenta que al extremo catalán no se le espera ya en lo que queda de temporada por su dolencia en el hombro, donde sufrió una subluxación. Mientras, el extremo Iker Vadillo se ha ejercitado con el equipo y apunta a repetir presencia en la convocatoria como en Córdoba, mientras el del Aragón también ha estado el meta Manuel Obón, tercer portero en la práctica del equipo.