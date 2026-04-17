Citas clave para Ejea, Utebo y Ebro en Segunda RFEF

Tres equipos aragoneses de Segunda RFEF adelantan sus partidos a este sábado, entre ellos, el Utebo que rinde visita a la Mutilvera (16.30) con la necesidad de traerse los tres puntos para asegurarse, casi de forma definitiva su concurso en el playoff de ascenso.

A ese mismo objetivo aspira un Ebro que se desplaza a Eibar (16.30) para seguir soñando con una promoción que todavía no es imposible, mientras que el Ejea también afronta una cita clave en sus aspiraciones de salvación ante el Alavés B (17.00) en feudo vitoriano. El equipo de Chechu Dorado ocupa plaza de playout, a cuatro puntos de la salvación.