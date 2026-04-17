Los goles del Real Zaragoza. David Navarro pierde el banquillo

El Real Zaragoza suma solo 31 dianas en lo que va de temporada, en 35 jornadas disputadas, una cifra muy baja, la peor de la Liga en estos momentos junto a la Cultural Leonesa, y de ellas, 10 las ha conseguido con futbolistas salidos desde el banquillo. Es una estadística que dominó en la primera vuelta del campeonato en cifras globales, ya que ahora es el octavo en un ranking que encabeza el Castellón con 16 del total de 58 tantos del cuadro orellut, seguido por el Racing, con 15 de 73, el Albacete y el Málaga, con 13 cada uno, de 44 y 58 goles totales respectivamente, aunque el cuadro blanquillo sigue siendo el primero en peso de esas dianas dentro de la totalidad de los tantos de un equipo de plata.

El 32,3%de los goles del Real Zaragoza han llegado con jugadores salidos del banquillo, un porcentaje que nadie supera en la categoría, pero en estos últimos meses esa aportación se ha frenado, en los últimos partidos con Rubén Sellés y en todos con David Navarro, que aún no ha visto un gol en los siete encuentros que lleva de un futbolista fuera del equipo titular.

El último precedente

Así, la última diana lograda por un jugador que no estaba en el once fue la firmada por Paul Akouokou para empatar el choque ante la Real Sociedad B que abrió la segunda vuelta, marcando en el minuto 88 de esa cita para sellar las tablas. Era el primer encuentro de la segunda vuelta, el pasado 17 de enero, y desde entonces ya no se ha repetido esa diana en el Zaragoza de un futbolista entrado como relevo al césped.

Al margen del mencionado Paul, la lista de goleadores desde el banquillo la completan Dani Gómez, en los empates ante el Castellón y el Málaga, marcando la diana que significó nivelar esos duelos, Sinan Bakis, con dos también, uno con la ayuda de Toni Moya en el triunfo en Éibar y el otro de fuerte disparo desde la frontal para sellar el empate en El Plantío ante el Burgos, el propio Toni Moya de falta directa en la victoria ante el Leganés, marcando el segundo tanto de los tres que hizo el Zaragoza ese día (3-2) en el Ibercaja Estadio, Bazdar en la derrota ante el Andorra en casa, Soberón y Kenan Kodro en la encajada en Almería y Tachi ante el Cádiz en el feudo zaragocista.

Noticias relacionadas

Con David Navarro en siete duelos el Zaragoza ha sumado ocho tantos anotados y todos fueron de futbolistas titulares en el conjunto aragonés salvo el que se marcó en propia puerta Sangalli en el triunfo ante el Racing de Santander en el Ibercaja Estadio. Dani Gómez, siempre titular con el entrenador zaragozano, ha anotado ante el Almería, el Deportivo, el Mirandés y el conjunto cántabro, mientras que Kodro lo hizo en Cádiz, Rober frente al cuadro almeriense y Sebas Moyano en el duelo en Butarque ante el Leganés, pero queda dicho que ninguno de ellos empezó esos partidos en el once.