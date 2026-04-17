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Nayim repetirá en el Ibercaja Estadio el saque de honor en el duelo ante el Ceuta

El exjugador ceutí, que trabaja en la cantera de este equipo, será homenajeado antes del partido de este sábado

Nayim, en el momento de realizar el sque de honor en el Alfonso Murube el 21 de septiembre pasado.

Nayim, en el momento de realizar el sque de honor en el Alfonso Murube el 21 de septiembre pasado. / CARLOS GIL-ROIG

S. V.

Mohamed Alí Amar, Nayim, realizará el saque de honor en el Ibercaja Estadio este sábado en el partido del Real Zaragoza ante el Ceuta (16.15 horas), equipo en el que es coordinador de la cantera y en las labores de formación de jugadores y mano derecha del presidente, Luhay Hamido.

El exjugador zaragocista, héroe de la Recopa con el gol que anotó ante el Arsenal en la final del 10 de mayo de 1995 y que también fue segundo entrenador zaragocista en la etapa de José Aurelio Gay en el banquillo, realizó este saque de honor también en el partido de la primera vuelta, entonces en el Alfonso Murube el 21 de septiembre pasado, duelo de la sexta jornada que acabó con derrota zaragocista (1-0).

"Nayim, legendario ex-jugador del Real Zaragoza que perdura en la memoria colectiva de los aficionados blanquillos por su icónico gol de la Recopa, será homenajeado este sábado en Ibercaja Estadio. En los prolegómenos del partido entre Real Zaragoza y AD Ceuta, Nayim protagonizará el saque de honor y será reconocido ante la que fuera su afición entre los años 1993 y 1997. Un merecido tributo para un jugador de leyenda que contribuyó, con un gol inolvidable, a uno de los éxitos más importantes en la historia del Real Zaragoza", ha escrito en su web el Real Zaragoza.

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El exfutbolista nacido en Ceuta (5-11-1966) lleva en la capital aragonesa, a la que acude con frecuencia, desde este jueves y este sábado recibirá el homenaje de los zaragocistas antes del partido entre lso dos equipos de su vida

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