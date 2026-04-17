La Recopa se da cita en la previa de una final para el Real Zaragoza
Nayim, que hace el saque de honor este sábado, García Sanjuán, Poyet, Aguado y Solana se reunieron junto a La Romareda este viernes
S. V.
Cinco de los componentes del Real Zaragoza que logró la Recopa hace casi 31 años, aniversario que se celebra el próximo 10 de mayo, se reunieron este viernes en Zaragoza aprovechando la visita de Nayim, que va a realizar el saque de honor en el partido ante el Ceuta de este sábado, una auténtica final por la salvación para el equipo zaragocista, que necesita ganar para acercarse a la permanencia en Segunda. Nayim, nacido en Ceuta, es además coordinador de la cantera de ese club y mano derecha del presidente, Luhay Hamido.
Nayim fue el anfitrión de ese encuentro, al que asistieron también a la hora de comer y en el Jameos, uno de los lugares clásicos en los que aquel mítico Zaragoza se juntaba junto a La Romareda, Gustavo Poyet, que está sin equipo desde que en diciembre dimitió en el Jeonbuk coreano tras lograr la Liga y la Copa de ese país después de la sanción de su segundo entrenador por hacer el gesto de los ojos rasgados a un árbitro, Jesús García Sanjuán, Xavi Aguado y el Chucho Solana, un encuentro en el que seguro que salieron muchas anécdotas de aquel 10 de mayo de 1995 donde Nayim logró el gol que supuso la Recopa para el Real Zaragoza. Los futbolistas que formaban parte de esa plantilla mantienen una estrecha relación, con un grupo de WhatsApp incluido que está repleto de actividad entre sus miembros.
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