A sangre y fuego: La previa del Real Zaragoza-Ceuta

El mensaje se ha sucedido desde que acabó el partido en Córdoba: “No se volverá a repetir”, han pregonado a los cuatro vientos una y otra vez desde el vestuario zaragocista. Desde el capitán en El Nuevo Arcángel, Toni Moya, hasta el entrenador pasando por un canterano, Marcos Cuenca, para prometer, a estas alturas, dolor de los pecados y propósito de enmienda. Con el agua al cuello y la vida en juego en cada partido, el Real Zaragoza anda todavía pidiendo perdón por encarar un partido decisivo sin alma, sangre ni corazón. Así le va. Así está.

El caso es que el equipo aragonés, empeñado en cometer pecados mortales, sigue respirando gracias a la clemencia de un Cádiz que también está decidido a marcharse de cabeza al infierno. Tan mal lo ha hecho el Zaragoza y tanto se ha ganado a pulso salir del fútbol profesional que el milagro no es salir de esta, sino seguir con vida. Cuatro puntos le separan del cuadro gaditano, que marca la salvación, pero esa distancia se reducirá a uno solo en caso de que el Zaragoza cumpla con su obligación y derrote a un cuadro ceutí con los deberes hechos tras sellar ya su permanencia y que es el segundo peor visitante de la categoría.

Tan gordo fue el sofocón en Córdoba, sobre todo por inesperado, que provocó un daño descomunal en un zaragocismo consciente de que el duelo de este sábado (16.15) en el Ibercaja Estadio es la última bala para aferrarse a la esperanza. Eso sí, cualquier acto de fe pasa, inexorablemente, por desterrar para siempre la imagen decrépita y vacía que ofreció la escuadra de Navarro en El Arcángel, donde fue sometido también a base de sangre y fuego, algo imperdonable para un equipo que afronta cada encuentro como una operación a corazón abierto.

Habrá, pues, que creer en el técnico y sus jugadores. Más que nada, porque no queda otra. Ayuda, sin duda, la recuperación de efectivos clave. No solo por su aportación esencial sino por la consiguiente salida del once de futbolistas que volvieron a dejar patente en Córdoba que ni están ni se les espera. El regreso de Francho, Keidi Bare y Rober hace crecer al Zaragoza en todos los sentidos, si bien el albanés es el que más justo llega, aunque todos apuntan a una alineación en la que se mantendrá Andrada, más cuestionado que nunca tras una actuación envuelta en inseguridad en Córdoba, donde el Zaragoza careció de la dosis necesaria de solvencia que debe transmitir un portero de su envergadura, sobre todo a balón parado.

Seguirán también Aguirregabiria y Larios en los laterales y El Yamiq en el centro de una zaga a la que podría volver Insua, otro de los tocados físicamente. Pinilla, suplente en Córdoba, apunta a regresar a un once que podría volver a estar conformado por la doble punta integrada por Dani Gómez y Kodro, autores entre ambos de la mitad (15) de los 31 goles del equipo, aunque todo apunta a que el bosnio empezará en el banco.

El Ceuta, tranquilo y sin presión, llega tranquilo y con el aragonés Rubén Díez y Salvi en la lista. Es el último recién ascendido al que se medirá un Zaragoza que aún no ha ganado a ninguno.

Alineaciones probables:

Real Zaragoza: Andrada, Aguirregabiria, Insua, El Yamiq, Larios, Keidi Bare, Mawuli, Francho, Pinilla, Rober y Dani Gómez.

Ceuta: Vallejo, Anuar, Carlos Hernández, Diego González, Matos, Youness, Zalazar, Marino, Ahmed, Konrad y Marcos.