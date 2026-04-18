La crónica del Real Zaragoza-Ceuta (2-2). Puñalada cruel y frustrante

Un punto sacó el Real Zaragoza en un partido de obligada victoria ante el Ceuta, un empate escaso en un encuentro que tuvo varios dentro de él, con un primer tiempo indigno y terrible, con el golpe del gol de Konrad, con tres cambios antes del descanso, con la expulsión de Cantero después y la remontada con tantos de Rober y Dani Gómez, este de penalti y con VAR mediante, para tener la victoria abrazada y que se escapara en una jugada de estrategia, en un córner muy mal defendido y de nefasta salida de Andrada para que Marcos clavara un puñal en el corazón del zaragocismo. El Zaragoza aún tiene margen para salvarse, pero no da señales de ser capaz y partidos como el del Ceuta refuerzan de manera clara esa tesis.

El empate, qué duda cabe, sabe a muy poco, a casi nada, a la espera de lo que haga este domingo el Cádiz, mucho menos tras tener atada esa victoria en la mano en un encuentro que, quedando 18 puntos por delante (necesita ganar 4), puede marcar un antes y un después. El Zaragoza sea cual sea el desenlace de esta jornada tiró por la borda muchas esperanzas de salvación y lo hizo en un partido que tuvo de todo, también señalados en los cambios en la primera parte. Quizá lo único que no tenga es explicación. El equipo suma cuatro jornadas sin ganar, con dos puntos de 12, y esa es la realidad. El abismo de la Primera RFEF con un Zaragoza que se ha caído está más cerca.

Mucho calor

Con 5 cambios en el once arrancó el conjunto de David Navarro, con los esperados regresos de Rober, Keidi y Francho, con Pinilla de nuevo en el costado izquierdo e Insua en el eje, en un duelo vital y de intenso calor y ante un Ceuta con su dibujo habitual, en 4-3-3, con libertad para Anuar y con una apuesta por el balón que no tardó en dejar clara ante un equipo zaragocista que era un flan a todos los niveles.

Sucesivos errores de El Yamiq, Andrada, en un córner que Saidu tapó a Bodiger, e Insua dejaron claro que las constantes vitales zaragocistas no andaban por donde debían, aunque una buena jugada de Dani Gómez con dejada de Francho la remató muy flojo Rober para que Guille Vallejo la pudiera atrapar y que el partido no cambiara de signo, como tampoco lo hizo en un doble remate de Insua en un córner o en una falta ajustada de Rober que se cantó como gol.

Sin embargo, el Zaragoza no estaba cómodo en el partido, el balón era ceutí y el equipo de Navarro andaba con plomo en las botas y sin fuerza vital para que el drama se consumara a la media hora en un arriesgado pase de El Yamiq que entre Bodiger y Capa robaron a Pinilla para que Anuar le pusiera el centro en la cabeza de Konrad, con Insua despistado y Andrada de estatua, y adelantara a un Ceuta que era mejor y sobre todo mostraba mucha más templanza y poso.

Revolución drástica

El sopapo fue antológico para el Zaragoza, que se cayó del todo, roto como bloque, superado por la tensión, negado en la presión y sin ayudas, para que el Ceuta se adueñara completamente del partido y el Ibercaja soltara todos los nervios contra los suyos. Navarro no se lo pensó y metió tres cambios antes del descanso, con Kodro, Mawuli y Juan Sebastián, por Aguirregabiria, Keidi, que jugó renqueante y no aguantó, y Pinilla, en un rombo en el medio y dos puntas, un esquema arriesgado, sobre todo en los laterales, aunque el Zaragoza revivió para que Kodro mandara un balón al larguero a centro de Rober.

La segunda parte arrancó con un fallo de Rober a pase de Francho y al roja de Yago Cantero, justa y por el VAR por la dura entrada a Dani Gómez en el tobillo y el rombo, contra un equipo en inferioridad, se mostró entonces como un recurso útil para que Rober, de perfecta vaselina tras un estupendo pase de Francho, hiciera el empate en el minuto 56. Quedaba un mundo y el Zaragoza se ató los machos y empezó a generar ocasiones, Dani Gómez y sobre todo Kodro, pudieron marcar, al ariete bosnio se le anuló un gol y el Zaragoza merecía el segundo, con Juan Sebastián y Francho activos y Mawuli y Saidu muy intensos en todo momento. Vallejo le sacó un remate increíble a Kodro y el gol parecía que no iba a llegar.

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Mawuli mandó un balón alto después de que una cesión de Larios a Andrada rondara el gol de de Marcos. Llegó un medido envío de Tasende, que debió salir antes, para que Dani Gómez sacara un remate que Guille Vallejo rechazó y Matos frenó con la maano el intento de remate de Kodro. El VAR avisó al colegiado y Dani Gómez marcó el 2-1 en el minuto 85. La victoria estaba ahí y el Ibercaja ya la celebraba, pero este Zaragoza terrible y sin personalidad regaló un gol en un córner en el que Juan Sebastián no frenó a Marcos y Andrada se quedó sin salir para el 2-2. Un puñal en el corazón. Aún pudo marcar Cuenca, pero no lo hizo. El Zaragoza no pudo ni supo. Y se nos va... Se le va la vida.