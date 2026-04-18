Dani Gómez, jugador del Real Zaragoza: "No podemos hacer tanto por remontar y en una desconexión lo tiramos"

El autor del segundo gol del Real Zaragoza ante el Ceuta se ha mostrado abatido tras sumar un punto insuficiente en casa. “Estoy jodido. Tenemos que estarlo todos, porque no pueden ser que hagamos tanto, remontar con el esfuerzo que conlleva, y en un momento de desconexión lo tiramos, sabiendo lo importante que era sumar los 3 puntos hoy”, ha afirmado Dani Gómez a pie de campo.

En unas declaraciones para Aragón TV, el delantero ha reconocido que el equipo ha hecho “una primera parte bastante mala” y subrayó la necesidad de seguir trabajando. “Tenemos que analizar lo que se ha hecho mal, como hacemos siempre, y seguir tirando hacia adelante. Todavía siguen quedando puntos, pero, obviamente, es una oportunidad perdida”.

En este sentido, achaca parte de las sensaciones vistas en el primer tiempo a las condiciones meteorológicas. “Creo que el calor en general hace, tanto a un equipo como a otro, empezar el partido con muy poco ritmo. Los equipos fatigados, mucha perdida, y es verdad que hemos tenido una ocasión. Y luego, pues ha tenido el primero y lo ha metido”. Por eso ahora “el equipo tiene que reaccionar y seguir intentándolo”.

Por su parte, el capitán hablo de la falta de concentración en el peor momento posible: “Después de hacer todo lo difícil, de dar la vuelta con una muy buena segunda parte, en una jugada que es evitable la falta y que se puede defender mejor, nos pegamos un tiro en el pie”, reflexionó Francho Serrano.

Francho Serrano golpea el suelo en el Ibercaja Estadio tras una acción ante el Ceuta. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Para el futbolista solo que da opción de seguir mirando a la clasificación y empezar a preparar el próximo encuentro del Zaragoza, el derbi en El Alcoraz: “A ver qué hacen los demás y a seguir, a por el Huesca. No podemos mirar atrás ni lamentarnos. Hacer mucha autocrítica porque no puede ser con lo que nos estamos jugando. Al final todo se ha ido por el váter”, ha dicho apenado.

Por último, Rober González, autor del primer gol local en una gran acción individual, apeló también a la implicación de todo el vestuario: “Quedan pocas jornadas, hay que arriesgar y dar un puntito más cada uno”. Para el centrocampista ofensivo también se debe el gol del empate ceutí a la falta de concentración: “No podemos tener esas desconexiones y esa falta de entender el partido. Tenemos que dar un poquito más, empezando por mí, y revertir la situación”, ha indicado.