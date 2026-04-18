David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "No es momento de dar un paso adelante como equipo, sino individualmente"

El entrenador del Real Zaragoza fue muy áspero con la situación del equipo tras el empate en casa ante el Ceuta. David Navarro pidió en sala de prensa un nivel más de implicación por parte de todos los jugadores, antes de trabajar en lo colectivo. «No es el momento de dar como equipo un paso adelante, sino individualmente», afirmó.

En este sentido, el técnico fue tan gráfico como exigente tras un empate insuficiente. «Es momento de que cada uno enchufemos el ventilador de mierda y nos pongamos delante, pero cada uno del suyo», sentenció. Todo ello con el objetivo de «poner solución, pero no de palabra» a la situación del conjunto blanquillo.

Así, tras sumar solo un punto con las expectativas más altas, Navarro cree que es una cuestión más de impresiones que de matemáticas: «Lo numérico da, otra cosa es que la sensación que dejas te invite a pensar que te va a dar o que no». A este respecto, añadió el míster que el último tanto ceutí rompió todos los esquemas cuando la victoria estaba ya sobre la mesa: «Si no encajamos el segundo, nos vamos todos muy contentos».

David Navarro da indicaciones a Juan Larios durante el partido ante el Ceuta. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Pese a ello, considera que hay que seguir creyendo en la permanencia y afrontar el próximo encuentro con la misma ambición. «La gente va a ser pesimista porque si en estos partidos no hemos sacado 3 puntos, cuando va a ser: pues la siguiente», aseveró.

El entrenador volvió a hablar de la falta de acierto en jugadas decisivas en defensa, sobre todo, en el segundo tanto del Ceuta: «Una jugada desgraciada. Esos errores que no son groseros nos están penalizando en goles». Algo que no considera premeditado, pero sí achaca a la falta de intensidad. «Explicación científica no tiene. Los jugadores no quieren que pase eso, aunque tenemos que alcanzar ese punto de ‘estoy cansado, pero me da igual , no vas a rematar’». Por ello, describió la jugada del empate desde la inactividad: «No puede rematar en el primer palo. Le da tiempo para hacer el dibujo de una semichilena».

David Navarro, durante el partido entre el Real Zaragoza y el Ceuta en el Ibercaja Estadio. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Sin embargo, recalcó David Navarro que ahora piensa ya en la parte de la responsabilidad que le corresponde y en preparar el próximo compromiso, un derbi aragonés que puede dictar sentencia: «No voy a poner el foco ahí, sino en lo que me toca a mí, en la semana».

También explicó el técnico la decisión de utilizar una ventana para realizar tres sustituciones a falta de 4 minutos para finalizar el primer tiempo: «Keidi ha empezado en el calentamiento con una sensación rara y Martín lleva unos días con gastroenteritis y ha notado el calor. Por eso protejo a Keidi de una posible lesión», analizó.

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Al comienzo de la segunda mitad empezó a notarse con mayor peso el esquema del 4-4-2 con un rombo en el medio campo: «Para adecuar el dibujo, coloco una doble punta y así se genera más presencia en campo contrario», valoró. Asimismo, explicó la falta de acierto con un jugador más sobre el césped: «Más que por la situación, es el exceso de ganas atacando contra 9. Primer día de calor duro, por eso se han hecho también los cambios, porque el equipo no iba. El minuto es lo de menos, había que hacerlo».