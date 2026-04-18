El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González sale de la UCI

La UE Sant Andreu informó en la noche del viernes que su entrenador, Natxo González, ya ha abandonado la UCI y se encuentra en planta en un hospital en Barcelona, llevando la evolución esperada tras el infarto que sufrió el pasado miércoles y del que fue operado ese día. En todo momento, el extécnico del Real Zaragoza ha estado consciente y fuera de peligro.

"Natxo González ha salido esta tarde de la UCI. Su evolución es favorable y continuará la recuperación en la planta del hospital. Reiteramos el agradecimiento profundo por todo el apoyo recibido", ha escrito el club barcelonés. Natxo fue técnico del Zaragoza en la 17-18 y estuvo a punto de lograr el ascenso, ya que el equipo acabó tercero con 71 puntos, la mayor puntuación lograda en esta etapa en Segunda tras el descenso en 2013, pero cayó en la promoción ante el Numancia.

"Desde la UE Sant Andreu queremos expresar todo nuestro apoyo a Natxo y a su familia en este momento tan delicado y desearle una buena recuperación. Asimismo, pedimos respeto por su privacidad y la de su familia", añadió el jueves el comunicado del club difundido a través de sus redes sociales.

El Sant Andreu es el actual líder del Grupo 3 de Segunda Federación, en el que milita un club aragonés: la UD Barbastro. A tan solo una victoria de certificar su ascenso a Primera RFEF, el conjunto catalán se medirá al cuadro altoaragonés en la última jornada de Liga. De hecho, este domingo puede lograr el ascenso como local si gana al Reus en su campo del Narcís Sala en un partido que se disputa a las 18.00 horas y donde el club barcelonés quiere dedicarle la victoria a su actual míster, que no podrá sentarse en el banquillo en tan histórica cita.