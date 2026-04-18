José Juan Romero, entrenador del rival del Real Zaragoza, vio "el partido adulterado"

El Ceuta salió con un punto del Ibercaja Estadio ante el Real Zaragoza que supone que el equipo norteafricano llegue a los 50 y cierre una permanencia que tenía amarrada en la práctica antes del duelo, pero eso no quitó que el entrenador del rival zaragocista, José Juan Romero, se marchara enfadado del encuentro tras la expulsión de Yago Cantero por una dura entrada a Dani Gómez en el minuto 46, después de ser llamado el árbitro por el VAR, lo que propició la remontada zaragocista al gol de Konrad de la Fuente en el primer acto, aunque finalmente empató Marcos.

“En cuanto al partido, creo que se ha visto adulterado. Era absolutamente del Ceuta, porque nos vamos al descanso siendo muy superiores, y hasta diría que disfrutando. Y en el segundo tiempo, de nuevo con decisiones, nos quedamos con uno menos durante sesenta minutos, encima con un descuento de once minutos. Esa es la valoración: hasta que hubo igualdad numérica, se vio un Ceuta muy superior", comenzó diciendo el entrenador del cuadro ceutí, que se mordió la lengua después para no profundizar en su malestar.

Noticias relacionadas

"Y cuando ellos, además jugándose la vida.... Ya nos costaba salir, además un día de mucho calor, muy complicado para quedarte con diez. Encima con un par de jugadores importantes con tarjeta", continuó el técnico sevillano del Ceuta, que cerró subrayando el trabajo de su equipo: "Le doy valor al punto, en un extraordinario sitio, equipo, estadio... Y aun así quedarnos con uno menos, tener la gallardía de empatar el partido y después aguantar la prolongación que hubo", aseguró Romero tras el choque, donde vio una amarilla por protestar en el minuto 53.