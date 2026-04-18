En Directo
Real Zaragoza - AD Ceuta, en directo: ¡David Navarro sale con todo!
Francho, Rober, Bare e Insua regresan a la titularidad ante un equipo en tierra de nadie
Zaragoza
Once inicial de la AD Ceuta
¡Alineación del Real Zaragoza!
- Segundo día de la Final Six de Zaragoza, en directo: el Casademont Zaragoza busca hacer historia
- El IES Ítaca suspende las actividades extraescolares por la 'desprotección jurídica' de dos profesores frente a la muerte de un alumno en un viaje de estudios
- Las familias de un colegio de Zaragoza recogen firmas para echar a la directora: 'Es necesario abrir una nueva etapa
- Condenada a pagar 3.240 euros por volver a un bar de Torrero donde tiene prohibida la entrada
- El atrincherado en Santa Isabel fue condenado por un tiroteo en Las Fuentes junto a su hermano
- La Recopa se da cita en la previa de una final para el Real Zaragoza
- La cubierta de la nueva Romareda costará 15 millones y la instalará la empresa que hizo la del estadio del Villarreal
- Desaparece la Cruz del Aneto menos de un año después de ser restaurada: 'Estamos profundamente decepcionados