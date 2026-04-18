El uno a uno del Real Zaragoza. Francho y Rober, los mejores del fiasco zaragocista

El Real Zaragoza firmó un partido de terribles altibajos, lo que le costó al final dejar escapar la victoria y en el que Rober y Francho, sobre todo el capitán, que dio una lección de pases de gol al margen de la entrega, fueron los mejores, con también buen nivel de Dani Gómz, Saidu y Mawuli, para que en el lado contrario se situaran Andrada, Larios, Aguirregabiria o Keidi.

Andrada | 0 |

Terrible. Falló en la salida del 2-2, hizo la estatua en el 0-1 y fue un manojo de nervios.

Aguirregabiria | 2 |

Débil. Comenzó bien y el partido le devoró, fue relevado antes del descanso.

Insua | 4 |

Irregular. Mostró alguna duda, pero fue el más firme y sobrio en el mal nivel atrás.

El Yamiq | 2 |

Desconocido. Desesperante y desesperado, como un flan y falló en el primer gol.

Larios | 1 |

Horroroso. Mal en los pases y en las marcas, debió ser relevado mucho antes.

Saidu | 6 |

Intenso. Fue a más y en la segunda parte mostró su fortaleza en el medio.

Keidi Bare | 1 |

Mermado. No debió jugar y el partido le pasó por encima para ser cambiado pronto.

Francho Serrano | 7 |

Orgulloso. A su entrega habitual, en su retorno dio una colección de asistencias.

Rober González | 7 |

Brillante. Marcó un gran gol y tuvo alguno más, mostró su clase y dio fútbol al equipo.

Hugo Pinilla | 2 |

Señalado. Se fue en el triple cambio tras perder el balón del 0-1 y sin apenas brillo.

Dani Gómez | 6 |

Incisivo. Marcó el penalti y fue un incordio constante, con desmarques y llegadas.

También jugaron

Mawuli. Constante |6|

Juan Sebastián. Desigual |5|

Kodro. Desafortunado |4|

Tasende. Centrador |5|

Marcos Cuenca. Relevo |5|