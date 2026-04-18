Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casademont ZaragozaVivienda ZaragozaBoutique digitalTiempo ZaragozaSucesos ZaragozaRestaurantes Zaragoza
instagramlinkedin

El uno a uno del Real Zaragoza. Francho y Rober, los mejores del fiasco zaragocista

El capitán y el extremo comandaron la remontada antes de que llegara el jarro de agua fría de un empate que deja muchos señalados como Andrada, Larios o Keidi

Francho encabeza el grupo de jugadores zaragocistas ante la grada del ibercaja Estadio tras el partido.

Francho encabeza el grupo de jugadores zaragocistas ante la grada del ibercaja Estadio tras el partido. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Santiago Valero

Santiago Valero

El Real Zaragoza firmó un partido de terribles altibajos, lo que le costó al final dejar escapar la victoria y en el que Rober y Francho, sobre todo el capitán, que dio una lección de pases de gol al margen de la entrega, fueron los mejores, con también buen nivel de Dani Gómz, Saidu y Mawuli, para que en el lado contrario se situaran Andrada, Larios, Aguirregabiria o Keidi.

Andrada | 0 |

Terrible. Falló en la salida del 2-2, hizo la estatua en el 0-1 y fue un manojo de nervios.

Aguirregabiria | 2 |

Débil. Comenzó bien y el partido le devoró, fue relevado antes del descanso.

Insua | 4 |

Irregular. Mostró alguna duda, pero fue el más firme y sobrio en el mal nivel atrás.

El Yamiq | 2 |

Desconocido. Desesperante y desesperado, como un flan y falló en el primer gol.

Larios | 1 |

Horroroso. Mal en los pases y en las marcas, debió ser relevado mucho antes.

Saidu | 6 |

Intenso. Fue a más y en la segunda parte mostró su fortaleza en el medio.

Keidi Bare | 1 |

Mermado. No debió jugar y el partido le pasó por encima para ser cambiado pronto.

Francho Serrano | 7 |

Orgulloso. A su entrega habitual, en su retorno dio una colección de asistencias.

Rober González | 7 |

Brillante. Marcó un gran gol y tuvo alguno más, mostró su clase y dio fútbol al equipo.

Hugo Pinilla | 2 |

Señalado. Se fue en el triple cambio tras perder el balón del 0-1 y sin apenas brillo.

Dani Gómez | 6 |

Incisivo. Marcó el penalti y fue un incordio constante, con desmarques y llegadas.

También jugaron

Mawuli. Constante |6|

Juan Sebastián. Desigual |5|

Kodro. Desafortunado |4|

Tasende. Centrador |5|

Noticias relacionadas y más

Marcos Cuenca. Relevo |5|

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Segundo día de la Final Six de Zaragoza, en directo: el Casademont Zaragoza busca hacer historia
  2. Condenada a pagar 3.240 euros por volver a un bar de Torrero donde tiene prohibida la entrada
  3. El IES Ítaca suspende las actividades extraescolares por la 'desprotección jurídica' de dos profesores frente a la muerte de un alumno en un viaje de estudios
  4. La Recopa se da cita en la previa de una final para el Real Zaragoza
  5. Las familias de un colegio de Zaragoza recogen firmas para echar a la directora: 'Es necesario abrir una nueva etapa
  6. La construcción de más de una decena de pisos de lujo en un histórico solar del centro de Zaragoza, cada vez más cerca
  7. El atrincherado en Santa Isabel fue condenado por un tiroteo en Las Fuentes junto a su hermano
  8. La cubierta de la nueva Romareda costará 15 millones y la instalará la empresa que hizo la del estadio del Villarreal

José Juan Romero, entrenador del rival del Real Zaragoza, vio "el partido adulterado"

José Juan Romero, entrenador del rival del Real Zaragoza, vio "el partido adulterado"

La crónica del Real Zaragoza-Ceuta (2-2). Puñalada cruel y frustrante

La crónica del Real Zaragoza-Ceuta (2-2). Puñalada cruel y frustrante

David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "No es momento de dar un paso adelante como equipo, sino individualmente"

El uno a uno del Real Zaragoza. Francho y Rober, los mejores del fiasco zaragocista

El último, que apague la luz: La contracrónica del Real Zaragoza-Ceuta

El último, que apague la luz: La contracrónica del Real Zaragoza-Ceuta

Dani Gómez, jugador del Real Zaragoza: "No podemos hacer tanto por remontar y en una desconexión lo tiramos"

El Real Zaragoza pierde su gran oportunidad ante el Ceuta (2-2)

El Real Zaragoza pierde su gran oportunidad ante el Ceuta (2-2)

El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González sale de la UCI

Tracking Pixel Contents