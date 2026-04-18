El uno a uno del Real Zaragoza. Francho y Rober, los mejores del fiasco zaragocista
El capitán y el extremo comandaron la remontada antes de que llegara el jarro de agua fría de un empate que deja muchos señalados como Andrada, Larios o Keidi
El Real Zaragoza firmó un partido de terribles altibajos, lo que le costó al final dejar escapar la victoria y en el que Rober y Francho, sobre todo el capitán, que dio una lección de pases de gol al margen de la entrega, fueron los mejores, con también buen nivel de Dani Gómz, Saidu y Mawuli, para que en el lado contrario se situaran Andrada, Larios, Aguirregabiria o Keidi.
Andrada | 0 |
Terrible. Falló en la salida del 2-2, hizo la estatua en el 0-1 y fue un manojo de nervios.
Aguirregabiria | 2 |
Débil. Comenzó bien y el partido le devoró, fue relevado antes del descanso.
Insua | 4 |
Irregular. Mostró alguna duda, pero fue el más firme y sobrio en el mal nivel atrás.
El Yamiq | 2 |
Desconocido. Desesperante y desesperado, como un flan y falló en el primer gol.
Larios | 1 |
Horroroso. Mal en los pases y en las marcas, debió ser relevado mucho antes.
Saidu | 6 |
Intenso. Fue a más y en la segunda parte mostró su fortaleza en el medio.
Keidi Bare | 1 |
Mermado. No debió jugar y el partido le pasó por encima para ser cambiado pronto.
Francho Serrano | 7 |
Orgulloso. A su entrega habitual, en su retorno dio una colección de asistencias.
Rober González | 7 |
Brillante. Marcó un gran gol y tuvo alguno más, mostró su clase y dio fútbol al equipo.
Hugo Pinilla | 2 |
Señalado. Se fue en el triple cambio tras perder el balón del 0-1 y sin apenas brillo.
Dani Gómez | 6 |
Incisivo. Marcó el penalti y fue un incordio constante, con desmarques y llegadas.
También jugaron
Mawuli. Constante |6|
Juan Sebastián. Desigual |5|
Kodro. Desafortunado |4|
Tasende. Centrador |5|
Marcos Cuenca. Relevo |5|
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