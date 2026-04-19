El análisis del Real Zaragoza: un suicidio en cuatro actos

El Real Zaragoza salió del partido ante el líder Racing con una victoria que suponía que sumara nueve puntos de 12 posibles y que la permanencia se empezara a ver muy factible, por sensaciones, por la mejoría competitiva, por la flojera de los rivales y por el remozado espíritu blanquillo. El camino estaba marcado y por delante asomaban la visita a Butarque, al irregular Leganés, el paso por el Ibercaja Estadio del entonces colista Mirandés, la presencia en el Nuevo Arcángel con un Córdoba de capa caída y que el Ceuta se pasara ya salvado en la práctica por el campo zaragocista.

Sin embargo, al margen de la falta de puntería y eficacia en Butarque (1-1), ante el Mirandés (1-2) y el Ceuta (2-2) en casa, en tres de esos cuatro duelos, solventados con dos puntos de 12, ya que contra el Córdoba (1-0) la versión del equipo fue muy gris en ataque también, con una producción ofensiva digna de los peores momentos con Sellés y Gabi, el Zaragoza se ha decidido disparar al pie con mayúsculos errores defensivos que han propiciado ese claro bajón de resultados. En los cuatro encuentros ha cometido fallos impropios de lo mucho que se jugaba, un suicidio en toda regla, no consumado por el empeño en la vulgaridad que tienen el Valladolid y sobre todo el Cádiz, ya que las derrotas del equipo amarillo permiten que la permanencia siga a tres puntos, a un partido.

En Butarque Larios fue letal en un pase atrás que dejó solo a Óscar Plano para que el Leganés se adelantara y con el Mirandés el primer tanto jabato es una terrible sucesión de malos despejes hasta el remate de Unax

Esta terrible sucesión de fallos fatales comenzó en Leganés, en pleno Jueves Santo, cuando el Zaragoza dominaba y generaba en un partido en el que merecía ganar para que, a los 19 minutos, Larios se equivocara en una salida, hiciera un pase atrás y le regalara un gol a Óscar Plano ante Andrada, en el que el mediapunta del cuadro pepinero ni pestañeó para marcar y que el Leganés se adelantara en un marcador que niveló después Sebas Moyano.

Tres días después ante el Mirandés en la noche de la desesperación de Kodro en sus remates, el Zaragoza comenzó golpeando al marcar un penalti Dani Gómez, cometido por Medrano sobre Rober, pero en el tramo final de la primera parte volvió a su capacidad autodestructiva. Fue una sucesión de errores en el despeje, impropia de un equipo que se juega la vida, y un remate al larguero que terminó con un fallo de Larios para que el centro de Bauzá diera en El Yamiq y Unax del Cura lo convirtiera en gol en el 42 en una media chilena delante de Andrada. El cuadro jabato marcó el de la victoria, el 1-2, en una buena acción de ataque convertida por Carlos Fernández con la defensa zaragocista mirando la jugada para que dsolo les faltara aplaudir.

En Córdoba y ante el Ceuta los errores llegan en la defensa de la estrategia, con dos saques de esquina pésimamente defendidos y con errores groseros de Andrada en ambos

En Córdoba el fallo fue a balón parado. En el minuto 71 de un mal partido zaragocista el cuadro blanquiverde aprovechó el enésimo despiste de Andrada y Aguirregabiria en un córner para marcar el tanto que, a la postre, le daría el triunfo. Rubén Alves burló al defensa y al portero para acabar con un Zaragoza al que le delataba el entregado rostro de sus futbolistas. El central marcó en otra acción a balón parado, esta en una falta, pero el VAR dictaminó un fuera de juego milimétrico.

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El acto final y de mayor enjundia llegó ante el Ceuta, con dos goles llenos de regalos para el rival. El 0-1 es una mala salida de balón de El Yamiq, que compromete a Pinilla para que pierda el balón que Anuar le pone en la cabeza a Konrad con Insua despistado y Andrada paralizado, aunque todavía es mayor el error del segundo tanto justo tras lograr el Zaragoza remontar el choque. Una falta que no tiene que cometer Saidu, un córner concedido (otra vez la maldita estrategia) y lanzado por Campaña en el que el balón pasa por delante de El Yamiq, Juan Sebastián está blando en la marca a Marcos, que aprovecha la indecisión de Andrada para rematarle en el área pequeña.